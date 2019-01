Přestup Júsúfa do Slavie je čest pro bahrajnský fotbal, říká Soukup

Bahrajnský útočník Abdula Júsúf Hilál si výkony v Bohemians Praha získal přízeň českého fanouška a v kariéře postupuje - koupil ho vedoucí tým ligy Slavia Praha. "V Bahrajnu je to velká událost, nikdo se tak v Evropě ještě neprosadil," prozrazuje český trenér Miroslav Soukup, který vede bahrajnskou reprezentaci a Júsúfa moc dobře zná.

Předpokládám, že jste stál za jeho příchodem do české ligy. Nemýlím se?

Troufnu si říct, že stál. Měli jsme v Česku s bahrajnskou reprezentací opakovaně přípravný kemp, znám se osobně s Viktorem Kolářem z agentury Sport Invest. Vyzvídat jestli mám nějaké zajímavé hráče, ptal se především na útočníky. Odpověděl jsem, že by nějací byli. Přišel se podívat na zápas, kde ho zaujal Júsúf. Právě on postavou, na niž je velmi rychlý, a míčovou technikou splňuje nejpřísnější požadavky.

Aby se uplatnil v zahraničí, musí mít i jisté sociální a mentální předpoklady. O nichž jste byl také u něj přesvědčen?

To byl jeden ze základních předpokladů. Vím, jaké jsou u nás požadavky na cizince. Vedení klubu by bylo nejraději, kdyby mu zaplatilo auto a byt a on se uměl pohybovat v zemi. Pro Abdulu bylo výhodou, že u nás byl už dvakrát, bydleli jsme ve Františkových Lázních a v Nymburce, viděl i Prahu. Je to chytrý vzdělaný kluk, který se výborně domluví anglicky, a je velice vnímavý. To všechno jsem věděl. Nedoporučil bych hráče, který by tohle nesplňoval.

Proč po něm sáhli zrovna Bohemians Praha?

Tak to vyšlo. Bohemka prostřednictvím trenéra Martina Haška měla požadavek na útočníka tohoto typu. Přijel se podívat na náš přípravný zápas s německým soupeřem z nižší soutěže. Abdula dal dva góly, líbil se mu. Jednání se rozeběhla. Formality se vyřídily během týdne.

Tušil jste, že se mu bude v Bohemians dařit?

Vybral si ho trenér a to byla obrovská výhoda. Dostal nejen šanci, ale hlavně se o něj náležitě starali, věděli, jak je pro cizince z tohoto koutu světa složité přejít do jiného prostředí, do jiné kultury. To bylo hrozně důležité. Neměl pocit odstrčenosti, věděl, že se může kdykoli na vedení klubu nebo agenturu obrátit s prosbou o pomoc.

Stal se miláčkem fanoušků. I to jste očekával?

Sledoval jsem ho pečlivě, byli jsme pořád v kontaktu, je to ostatně člen reprezentačního výběru. Zval jsem ho na mezistátní utkání. Choval se dobře na hřišti, zapadl i do kolektivu, nestál v ústraní, snažil se s ním žít. Logicky si ho oblíbili i fanoušci. Škoda jen, že po výborném začátku měl trošku zdravotní problémy a nemohl ve výkonnostním růstu pokračovat.

Jak hodnotíte, že ho koupil lídr české ligy Slavia Praha? Má šanci prosadit se v jejím širokém a kvalitním kádru?

Už Bohemka šla při jeho angažování určitým způsobem do rizika, nevěděla, jak se mu povede. To platí i o Slavii. Ale základní parametry má. Opakuji: inteligentní fotbalista, na útočníka krásnou postavu s nadprůměrnou rychlostí, velmi dobrá kopací technika. Pokud ještě zapracuje na taktických věcech a pochopí organizaci hry, může se nadále zlepšovat. Pokud ovšem zůstane nohama na zemi a nebude lítat v oblacích, že už je ve Slavii a má vystaráno. V kariéře mu může uškodit jen jeho hlava a zdravotní stav. Ani Slavie totiž nemusí být pro něj konečnou destinací. Věk pětadvacet let je ideální.

Konzultovat někdo ze Slavie s vámi jeho angažmá?

Ne, nikdo se na mě neobrátil. Předpokládám však, že si ho podrobně rozebrali z jeho podzimního vystoupení v Bohemians.

Co jeho přestup do Slavie vyvolal v Bahrajnu?

Celý podzim se jeho fotky objevovaly na instagramu Bahrajnského fotbalového svazu, pro celou zemi je čest, že se prosadit v evropské profesionální soutěži. Nikdo před ním nic takového nedokázal. A přestup do Slavie to ještě umocnil. Na webech se objevily s ním rozhovory, co pro něj přestup do nejstaršího českého klubu znamená. Nyní jsme v Emirátech na mistrovství Asie a všichni jsme mu k tomu blahopřáli. Všichni vnímají, že je to velký úspěch bahrajnského fotbalu.

Ale i váš.

Já nejsem jeho klubový trenér. Pouze jsem nesl kůži na trh, když jsem ho doporučil. Byla to moje míra rizika, ale mnohem větší nesla agentura a Bohemka.