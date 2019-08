Příbram nestačila na třetiligový Chlumec. Baník uspěl i díky Barošovi

Fotbalisté Příbrami jako první ligový tým vypadli z nového ročníku MOL Cupu. Svěřenci Romana Nádvorníka ve 2. kole poháru prohráli 1:2 na hřišti Chlumce nad Cidlinou z třetí nejvyšší soutěže. Naopak dalších osm prvoligových celků nezaváhalo a postoupilo do dalšího kola. Ostrava porazila Lanžhot 3:1 i díky dvěma gólům Milana Baroše, Liberec vyhrál nad dalším divizním soupeřem Mariánskými Lázněmi 5:2.

Středočeši, kteří v sobotu v lize deklasovali Jablonec 4:0, s outsiderem začali špatně a v 13. minutě jim vstřelil první branku Labík. Krátce po změně stran sice srovnal Voltr, ale první minutě nastavení o vítězství Chlumce rozhodl Novotný. Příbram tak prohrála i čtvrtý venkovní soutěžní zápas v sezoně.

"Dostali šanci hráči z širšího kádru, kteří si myslí, že by měli být v základní sestavě a hrát v lize. Dneska měli možnost se předvést a bohužel to odehráli tak, jak to odehráli. Pro mě obrovské zklamání. Od některých hráčů strašně málo," řekl Nádvorník pro klubový YouTube kanál.

"První poločas jsme nechtěli běhat a pracovat tak, jak bychom měli. Stáli jsme dlouho nad balonem, nehráli jsme jednoduše na dva doteky. To jsme si řekli a chtěli jsme to zlepšit. Myslím, že nasazení se nám zlepšilo v druhém poločase, ale i přesto jsme neukázali kvalitu a nevypracovali jsme si žádné gólové šance," dodal příbramský trenér, jehož svěřence v sobotním 8. kole nejvyšší soutěže čeká doma Plzeň.

Opava si po sérii pěti ligových porážek částečně spravila chuť v Olešnici u Bouzova, kde zvítězila jasně 6:0. Hattrick týmu z olomoucké I.A třídy nasázel útočník Dedič.

Další celky z nejvyšší soupeře přehrály třetiligové soupeře. Ligový nováček České Budějovice porazil Ústí nad Orlicí 2:0, Karviná v lokálním derby zvítězila nad Frýdkem-Místkem 3:1, Zlín zdolal Uničov 4:1. Teplice po obratu vyhrály v Písku 3:1, utkání museli ve druhém poločase otáčet i Bohemians 1905, kteří zdolali Zápy 3:2.

Už v úterý v MOL Cupu postoupily Olomouc a Slovácko. Pět týmů, které si v minulé sezoně zajistily účast v kvalifikaci evropských pohárů - obhájce trofeje Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec a Mladá Boleslav - do poháru vstoupí až ve 3. kole.