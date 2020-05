Příbram už není poslední, Zlín vydřel bod

Fotbalisté Příbrami v dnešním utkání 26. kola první ligy ukončili jarní střelecký půst a po výhře 2:1 v Olomouci opustili poslední místo tabulky. Sigma sice vedla díky Lukáši Julišovi, ale ještě v prvním poločase srovnal Emmanuel Antwi, po přestávce dokonal obrat Matěj Polidar a Středočeši se dočkali tří bodů po 18 zápasech. Venku dokonce bodovali v sezoně vůbec poprvé.

Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. Jako první zahrozila Sigma a chvíli poté se domácí dostali i do vedení. Přihrávku Radima Breiteho tečoval patičkou Mojmír Chytil k Lukáši Julišovi, který se prosadil střelou z voleje.

Vedení Olomouci vydrželo pouhé čtyři minuty. Střelu Filipa Zorvana ještě zblokoval stoper Vít Beneš, ale k odraženému míči se dostal Emmanuel Antwi a také on z voleje mířil přesně k tyči. Pro Příbram šlo o první gól v jarní části nejvyšší soutěže a po 523 minutách.

Na další branku navíc Příbram nečekala dlouho. Hostům se podařil vstup do druhého poločasu a už v 51. minutě otočili skóre. Na přihrávku Jana Rezka do vápna si naběhl Matěj Polidar, obešel brankáře Aleše Mandouse i jednoho z obránců a poslal míč do prázdné brány.

Olomouc poté přidala, ale střídající Pablo González a dvakrát Jakub Yunis v šancích neuspěli. Sigma tak natáhla sérii bez vítězství na čtyři utkání a v neúplné tabulce jí patří desáté místo, které jako poslední zaručuje účast ve skupině o Evropu. Od jedenáctých Bohemians 1905, kteří mají o zápas méně, dělí Sigmu tři body.

Příbram naopak i ve druhém utkání po koronavirové pauze bodovala, když první výhrou po 18 kolech navázala na středeční remízu 0:0 s Ostravou, při které si na lavičce odbyl debut nový trenér Pavel Horváth. Středočeši navíc poprvé v sezoně bodovali venku a díky skóre se posunuli na předposlední místo. Poslední Opava má však zápas k dobru.

Zlín vydřel bod s Baníkem

Fotbalisté Zlína remizovali ve 26. kole první fotbalové ligy doma s Baníkem Ostrava 1:1. Hosty poslal do vedení v 5. minutě nádhernou ránou do šibenice Adam Jánoš a zaznamenal tak svoji první trefu v tomto ligovém ročníku. Za domácí vyrovnal v samotném závěru Adnan Džafič. Baník tak remizoval i podruhé po koronavirové přestávce, naopak Fastav po předchozích domácích prohrách uhrál alespoň bod, na jaře teprve druhý.

Na zápas dorazily desítky fanoušků Baníku, kteří našli útočiště za plným plechovým plotem ohraničující areál stadionu. Fotbal sice drtivá část z nich živě neviděla, ale celé utkání všichni svůj klub hlasitě povzbuzovali.

A poprvé mohli začít naplno jásat už v 5. minutě. Po autovém vhazování se míč dostal k Jánošovi, který zvolil nejúčinnější řešení: tvrdě se do balonu opřel a jeho přesný projektil vymetl šibenici Dostálovy branky.

Zlín ale inkasovaný gól nesrazil. Vytvořil si územní převahu, nicméně narážel na dobře organizovanou obranu Baníku se třemi stopery v řadě. Ve 14. minutě v ní našel skulinku Čanturišvili, ale Laštůvka jeho ránu z hranice šestnáctky zlikvidoval.

Baníku tento způsob hry seděl. Zezadu kontroloval průběh hry a vyrážel k brejkům. Po jednom z nich a centru Filla hlavičkoval Azevedo vedle, na straně domácích vyjádřil územní převahu do konce poločasu jen Hlinka, který v 36. minutě pálil tvrdě, ale vedle. Ve 40. minutě zahodil vyloženou šanci hostující Hrubý, když tváří v tvář gólmanovi hlavičkoval zblízka nad.

Domácí po změně stran přidali k územní převaze i větší pohyb a ve 49. minutě po rychlé akci pálil nad Džafič. Na opačném konci hřiště hlavičkoval nebezpečně Stronati.

S přibývajícím časem nápor Zlína sílil, ale jeho efektivitu brzdila častá nepřesnost přihrávek a absence momentu překvapení v rozhodujících fázích. Těsně před koncem se ale "ševci" dočkali, když akci Matejova zakončil střelou k tyči střídající Džafič a vybojoval tak pro domácí alespoň bod.

Liberec porazil oslabené Slovácko

Fotbalisté Liberce díky dvěma gólům v samém závěru utkání porazili doma v 26. kole první ligy Slovácko 3:1. Hosté vedli po trefě Tomáše Zajíce, ale za domácí srovnal z penalty Kamso Mara. V nastavení první půle uviděl červenou kartu hostující obránce Michal Kadlec. Slovan využil přesilovku až v 90. minutě, kdy mu vystřelil vítězství Martin Koscelník. Pojistku přidal v nastavení Michal Beran, který se v 19 letech trefil v lize poprvé. Severočeši vyhráli po koronavirové pauze druhé ze tří kol a upevnili si čtvrté místo, Slovácko zůstalo šesté.

Liberec se při povoleném počtu 300 diváků na stadionu mohl spolehnout na podporu několika desítek fanoušků v "kotli", kteří od sebe udržovali požadovaný rozestup a vytrvale povzbuzovali celý zápas. Další příznivci Slovanu sledovali duel u plotu na kopci nad stadionem a v průběhu druhého poločasu zapálili světlice.

V souboji dvou týmů náležejících do první šestky, kterou po konci základní části čeká účast v nadstavbové skupině o titul, začal lépe Liberec. Nejprve si na Zemanův přízemní centr do vápna naběhl Kuchta, který ale z první zakončil mimo tři tyče. Poté prověřil Trmalovu pozornost střelou z dálky Koscelník, ale brankář Slovácka si s jeho skákavým pokusem poradil.

Poté si vzali slovo hosté. Sadílek nejdříve protáhl gólmana Liberce Nguyena a v další šanci Slovácka minul hlavou nad Dvořák.

Tým trenéra Svědíka se ujal vedení po necelé půl hodině hry. Juroška odcentroval do vápna a Zajíc sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu.

Slovan srovnal před koncem poločasu. Juroška stáhl v šestnáctce Kuchtu a přestože rozhodčí Dubravský nejprve gestem jasně naznačil, aby Kuchta vstal, nakonec po avizování svého asistenta odpískal penaltu. K ní se postavil Mara, který nezaváhal a po 442 minutách ukončil Trmalovu ligovou neprůstřelnost.

Nepovedený závěr úvodního dějství z pohledu Slovácka korunoval Kadlec, který se v nastaveném čase ohnal po Kuchtovi a byl vyloučen.

Ve druhém poločase Liberec poprvé výrazněji ohrozil Slovácko až v 76. minutě. Malinský pronikl do šestnáctky, přihrál před branku, ale hostující kapitán Daníček odkopem nad horní tyč zažehnal nebezpečí. Pasivitu domácích málem potrestal Sadílek, jehož hlavička skončila těsně vedle tyče.

Utkání pomalu směřovalo k dělbě bodů, když se v 90. minutě dostal k odraženému míči Koscelník a parádní ranou zařídil Slovanu tři body. Konečné skóre stanovil Beran.

Liberec doma v lize neprohrál se Slováckem ani 18. zápas a celkově vyhrál šesté z posledních sedmi kol. Hostům se navíc nepovedlo oplatit Slovanu březnové vyřazení ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu a po koronavirové přestávce ztratili body i ve druhém zápase po sobě.