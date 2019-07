Provod se na Slovácku blýskl gólem a asistencí. odčinil tak Opavu

Českobudějovický záložník Lukáš Provod měl výrazný podíl na premiérové výhře jihočeského nováčka v prvoligové sezoně, když při triumfu 2:0 na Slovácku ve druhém kole nejprve otevřel skóre a v závěru ještě asistoval u gólu Iva Táborského. Dvaadvacetiletý fotbalista cítil, že v Uherském Hradišti odčinil svou chybu z minulého prohraného utkání s Opavou.

"Dnes to byl těžký zápas v tom horku. Ale byli jsme nabuzeni, což byl základ úspěchu," řekl Provod novinářům. "Aspoň jsem tak odčinil svůj podíl na gólu Opavy, po němž jsme doma před týdnem prohráli," přidal krajní záložník.

Proti Slovácku se trefil v 18. minutě hlavou a při druhém startu v nejvyšší soutěži zaznamenal premiérový gól. "Na pravé straně se nám zdařila kombinace, Čolič to tam zasekl výborně na levou nohu a já vím, že jeho centry jsou kvalitní. Vyhrál jsem souboj s obráncem Slovácka, líznul jsem to hlavou a naštěstí pro nás to skončilo v brance," popsal Provod.

Podle něj vedoucí branka přinesla do budějovických řad uklidnění. "Hodně nám to pomohlo, dali jsme první gól v soutěži, navíc venku, vedli jsme, ale věděli jsme, že nemůžeme usnout, protože ten gól padl hodně brzo," konstatoval Provod.

Tušil, že po přestávce přijde nápor Slovácka. "Připravovali jsme se na to v šatně, trochu nás domácí zaskočili, ale hlavní pro nás bylo, že jsme vše zvládli vzadu a k ničemu vážnému jsme Slovácko nepustili," hodnotil rodák z Plzně.

Svůj dobrý výkon korunoval v 85. minutě připravením druhého gólu pro střídajícího Táborského. "Byla to šťastná asistence, střela se mi moc nepovedla, ale Ivo stál na správném místě a dopravil míč do sítě. Už jsem toho měl plné zuby, byla to velká sauna," přiznal Provod.

V příštím kole Dynamo přivítá pražskou Spartu. "Chceme pokračovat v jízdě na vítězné vlně, budeme chtít vyhrát," prohlásil bývalý mládežnický reprezentant.