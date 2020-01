První sezení s novým koučem Plzně. Jak vidí změnu Brabec?

Na plzeňského obránce Jakuba Brabce udělal nový trenér Adrián Guľa dobrý úvodní dojem. Sedmadvacetiletý fotbalista doufá, že slovenskému nástupci Pavla Vrby vydrží energičnost a společně s hráči ve druhé části sezony Viktorii posune výš.

"První dojmy jsou samozřejmě dobré. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Hlavně, aby to v tomhle tempu pokračovalo. Měli jsme s trenérem první sezení, působil velmi energicky a doufám, že mu to vydrží," řekl Brabec novinářům ještě před úvodním tréninkem s Guľou. "Dneska začínáme všichni na stejné čáře - nový trenér, nová zimní příprava. Bude toho dost," doplnil sedmnáctinásobný reprezentant.

Během dvoudenních zátěžových testů si už drobných změn v Plzni všiml. "Něco tam bylo, ale asi nic, čím bych osobně byl nějak zaskočený. Viděli jsme nějaké nové technologie. Snahou je celou Viktorku Plzeň posunout na vyšší úroveň. Důležité je, aby nám to pomohlo a přineslo to výsledky," uvedl stoper, jenž při absenci Romana Hubníka na podzim dělal kapitána.

Konec dovolené ho tolik nemrzel. "Se dvěma dětmi na krku to uteklo docela rychle. Byl to očistec a už jsem se sem po dlouhé době fakt těšil. Ale se zimní přípravou se trochu peru, jídlo mám rád. Naštěstí individuální program mě z toho dostával, takže jsem párkrát mohl i zhřešit," řekl Brabec s úsměvem.

S Viktorií chce na jaře uspět v MOL Cupu a minimálně zůstat na druhém místě prvoligové tabulky. Vedoucí Slavia má na Západočechy komfortní šestnáctibodový náskok. "Zajímavý je pro nás určitě pohár, pokračuje i liga. Důležité je vyhrát co nejvíc utkání. Uvidíme, jak bude reagovat Slavia, ale musíme se soustředit sami na sebe a přinejmenším udržet druhý flek," prohlásil bývalý hráč Sparty, Genku nebo Rizesporu.

Zatím nemyslí na to, že bude bojovat také o nominaci na mistrovství Evropy. "Euro je daleko. Hlavně je důležité, že se nám povedlo postoupit. Uvidíme, po nominaci by chtělo sahat hodně kluků a všichni na to asi mají právo. Důležité bude, kdo nakonec předvede ten nejlepší výkon v průběhu jara. Tak, aby český tým byl nejlepší, co to půjde," konstatoval Brabec.