Raději bych šel do zahraničí, přiznává Michal Trávník

Jablonecký záložník Michal Trávník je patrně nežádanějším hráčem české ligy. Zajímají se o něj kluby z německé bundesligy, padala jména účastníků anglické Premier League. Zatím však zůstává v Jablonci.

Vaši spoluhráči Hanousek a Lischka odešli do Sparty. Co vy?

Jsem tu a jestli něco bude, bude, když ne, zůstanu a budu se dál prát v Jablonci. Každý se chce posunout v kariéře a já bych chtěl taky, ale nezáleží jenom na mně. Na stole zatím nic neleží.

Dal byste raději přednost zahraničí?

Kdyby to přišlo, tak ano. Bylo by to pro mě asi lepší. Kam až to dojde, to nevím.

Co dělá s fotbalistou, když se o něj zajímají kluby z nejlepších evropských soutěží?

Nevím, jak s kým, ale se mnou nic. Prožívají to spíš lidi okolo a média. Pořád se něco omílá, odpovídám stejně a taky pořád dokola. Nějaký pátek to však už trvá.

Co tomu říkáte, že Jablonec posiluje Spartu Praha, přímého konkurenta v lize?

Sparta je velký klub, a když nabídne nějaké podmínky, nedivím se, že hráči její nabídku neodmítli. My máme ale jiné hráče, s nimiž se počítá, a nemyslím si, že jsme tolik oslabeni a naopak Sparta nějak naroste.

Bude těžké bez dvou hráčů základní sestavy uhájit pozice v nejvyšší soutěži?

Chceme se rvát o nejvyšší příčky a zůstat v první šestce.

Jablonec je účastníkem zimní Tipsportligy, jejíž vítěz poletí na závěrečná kola a na přípravu na Maltu. Vedení vašeho klubu to však už předem odmítlo. Není vám to líto?

My letíme do Portugalska, kde jsme byli už loni a je to tam krásné. Ani bych to neměnil. Těším se na přírodní terény, v Jablonci leží hromada sněhu, není lehké se v takových podmínkách připravovat.