Remíza Slavie Frýdka nepřekvapila. Derby je však jiné

Defenzivní univerzál Martin Frýdek je jedním z šesti hráčů Sparty, kteří pamatují poslední výhru nad Slavií před třemi a půl lety. Podle sedmadvacetiletého fotbalisty ale osmizápasová série bez vítězství v derby Letenské nesvazuje. Věří, že nepříznivou bilanci v nedělním souboji prolomí.

"Nemyslím si, že série bez vítězství v derby by nás nějak tížila. Ano, je to špatná bilance, ale nemyslím si, že bychom si dávali do hlav, že už je to tři a půl roku," řekl na tiskové konferenci Frýdek.

Sparta naposledy porazila Slavii v březnu 2016 doma 3:1. "Každé derby, co jsme hráli, jsme chtěli vždy vyhrát. Bohužel se nám to tři a půl roku nepovedlo. Doufám, že teď bychom to mohli konečně zvládnout. Uvidíme, jak to bude v neděli vypadat. Ale doufám, že pro nás vítězně," doplnil Frýdek, který v minulém kole ve Zlíně nastoupil poprvé v sezoně a po zranění.

Nemyslí si, že by na nedělní utkání měla mít vliv úterní remíza Slavie 1:1 v úvodním duelu skupiny Ligy mistrů na půdě Interu Milán. "Nepřekvapilo mě to. Derby je specifické v tom, že je úplně jiný zápas, než hrála Slavia na Interu. V derby se může stát úplně cokoliv. Ale hráli dobře, to zase nebudu popírat," prohlásil Frýdek.

Derby bude speciální pro slávistickou letní posilu záložníka Nicolaeho Stancia, který ještě do zimy působil ve Spartě. "Skoro všichni jsme s Nicem hráli, je to kvalitní hráč, budeme se na něj připravovat. Tohle se prostě asi neodpouští, nebo nedělá, že by takhle odešel a navíc měl ještě taková prohlášení. O to je to specifičtější. Budeme o něm na hřišti vědět, ale musíme se soustředit spíš na sebe než na něho," konstatoval Frýdek.

Poslední dvě derby na Spartě skončila remízami 2:2 a 3:3. "Doufám, že do naší branky nepadne tolik branek. Určitě bychom nebyli spokojeni s tím, kdybychom zase dostali tři nebo dva góly. Doufám, že bude padat spíš míň branek a že to nebude do naší brány," dodal Frýdek.