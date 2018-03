Řezníček zaznamenal hattrick proti Dukle. Baník porazil Jihlavu

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 22. ligovém kole na Dukle 3:2. Pražané vedli od 27. minuty po trefě Ivana Schranze, ale poté hattrickem obrátil skóre Jakub Řezníček a domácí Ondřej Kušnír už jen snížil. Hanácký nováček poprvé v ligové historii vyhrál na Julisce a minimálně do soboty poskočil na třetí místo v tabulce. Dukla naopak počtvrté z posledních pěti kol prohrála, doma nebodovala počtvrté za sebou a stále je namočena do boje o záchranu.

"Nepodařilo se nám ještě na jaře přivézt body zvenku, takže dnes pádná odpověď na pochyby ohledně naší výkonnosti. Z pohledu našeho postavení obrovsky důležité vítězství. Tím pádem jsme dorovnali ztrátu z domácího utkání s Karvinou. Ale body budou, v uvozovkách, zbytečné, pokud je nepotvrdíme s Jihlavou," řekl novinářům olomoucký kouč Václav Jílek.

Dukla se musela obejít bez svého nejlepšího střelce Holendy, přesto začala aktivněji a měla první šanci. Podaného přízemní pokus z přímého kopu v osmé minutě vyrazil brankář Buchta jen před sebe a před dorážejícím Jiránkem na poslední chvíli zasáhla obrana.

Sigma pak hru vyrovnala, ale do vedení šli v 27. minutě domácí. Po centru se protlačil k zakončení Schranz a jeho hlavička zapadla k zadní tyči. Slovenský útočník dal první gól od srpna a celkově druhý v české lize.

Pražané však vedli jen čtyři minuty. Domácí brankář Rada špatně rozehrál, jeho přihrávku vystihl Řezníček, udělal gólmanovi chladnokrevně kličku a do odkryté sítě srovnal. Olomouc skórovala v lize na Julisce poprvé od roku 1994 a po čtyřech zápasech.

"Dostal jsem malou domů, zpracoval jsem si skákavý balon a chtěl jsem to dát na beka. Bohužel jsem to trefil blbě do Řezníčka, pak to ještě náš hráč málem vykopl z lajny, prošlo mu to pod nohou. Moje chyba nás nalomila, klukům jsem to zkomplikoval," litoval Rada.

"Jednoznačně měl přijít pokyn na hřiště, že pět deset minut po vstřelené brance je potřeba hrát absolutně jednoduše. My jsme tam vymysleli věc, která byla klíčová pro další vývoj zápasu," dodal domácí trenér Jaroslav Hynek.

Dukla si brzy mohla vzít vedení zpět. Agilní Podaný ale v 39. minutě po rohu z dorážky minul a už v nastavení si Buchta poradil s dalekonosnou střelou.

Po přestávce Olomouc přidala a v 58. minutě otočila stav. Houska se obtočil kolem obránců, poslal přihrávku na malé vápno a nabíhající Řezníček střelou k tyči překonal Radu. Devětadvacetiletý útočník dal před dnešním zápasem v lize dva góly v jednom utkání shodou okolností také na Dukle v září 2015 ještě v dresu Brna.

V 64. minutě mohl srovnat Podaný, ale Buchtu nepropálil. Na druhé straně se neprosadil Zahradníček, v 68. minutě však už Hanáci zvýšili. Na roh si naskočil Řezníček a přesnou hlavičkou zkompletoval svůj první hattrick v české lize. Dosud dal přitom na jaře jedinou branku.

"Čekal jsem na hattrick dlouho a konečně jsem se ho dočkal. Skoro ve 30 letech. Já dal třeba desetkrát po dvou gólech, ale ten třetí nikdy nepadl. Až teď. Jsem rád za hattrick i za tři body," pochvaloval si Řezníček.

Hned za tři minuty se povedlo Pražanům ještě závěr zdramatizovat. Kušnír z přímého kopu skrz zeď překonal Buchtu a navázal na gól z minulého kola v Ostravě. Srovnat už ale Dukla nedokázala.

"Čekal jsem do poslední chvíle, jak si gólman postaví zeď. Jsem rád, že jsem to trefil, ale prioritou byly tři body," řekl Kušnír. "Chtěli jsme situace dohrávat tak jako na Baníku, jen to nás mohlo přivést k výhře. Nestalo se tak, dvě situace, které jsme podcenili, dokázala Sigma využít. Nás to nepustilo k výsledku, i když tam pak byla korekce," dodal Hynek.

22. kolo první fotbalové ligy Dukla Praha - Sigma Olomouc 2:3 (1:1) Branky: 27. Schranz, 71. Kušnír - 31., 58. a 68. Řezníček. Rozhodčí: Franěk - Hrabovský, Vlček. ŽK: Douděra, Bilovský, Holík, Ostojič - Manzia. Diváci: 1761. Sestavy: Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bilovský - Holík (64. Djuranovič), Brandner (72. Néstor), Douděra (64. Hanousek), Podaný - Schranz. Trenér: Hynek. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček, Houska (89. Polom), Kalvach, Plšek, Manzia (61. Falta) - Řezníček (81. Texl). Trenér: Jílek.

Fotbalisté Ostravy porazili ve 22. kole nejvyšší soutěže Jihlavu 3:1 a zaznamenali první jarní výhru. Vítězný gól dal za stavu 1:1 v 72. minutě Robert Hrubý a výsledek pojistil svým prvním gólem v ostravském dresu Václav Procházka. Hosté dohrávali bez vyloučeného Buchty, který za faul na autora prvního gólu a ostravského kapitána Baroše dostal červenou kartu.

Kouč Ostravy Páník vsadil ve svém druhém ligovém utkání na lavičce na klasické rozestavení se dvěma útočníky a neslo mu to ovoce. Baník totiž celou první půli diktoval tempo hry a tlačil se do zakončení. Domácí zatápěli soupeři z křídelních prostor a po akci zprava a centru Hrubého se ještě Baroš zastřeloval.

Po dvaceti minutách už měl Baník první tutovku. Perfektně provedený brejk po kolmici Filla zakončoval Poznar, ale jeho ránu pod břevno brankář Rakovan vytáhl na roh. Z třetí šance už se ale urodilo. Baroš si ve vápně umně zpracoval Hlinkův centr, odskočil si od obránců a bleskurychle z otočky poslal míč po zemi k tyči jihlavské branky.

Vysočina bez svého zraněného kanonýra Ikauniekse byla v prvním poločase takřka neškodná a děj se odehrával především na její straně trávníku. Trenér hostů Svědík tudíž v půli zareagoval vysláním Popoviče a lépe si to sotva představoval sám. Střídající hráč už v 50. minutě po rohovém kopu hlavou dorazil do brány odražený balon.

Jihlavě se podařilo vymanit z tlaku a občasnými výpady brnkala domácím na nervy. Klíma měl v 70. minutě na noze stoprocentní gól, ale Laštůvka a pak i Fleišman na brankové čáře zažehnali nebezpečí. Hosté tak na vlastní kůži pocítili hořkost přísloví nedáš - dostaneš a v 72. minutě vrátil Hrubý přesným volejem po trestném kopu a odraženém balonu Baníku vedení.

Další vyrovnání Baník aktivní hrou nepřipustil a naopak pojistil první jarní výhru Procházkou, který po rohu Hrubého na zadní tyči dotlačil balon do sítě stehnem. Jihlava dohrávala závěr v desíti bez vyloučeného Buchty, který za šlápnutí na Baroše dostal červenou kartu. Zraněného domácího kapitána však odnesli z trávníku na nosítkách.