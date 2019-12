Řezník po další ztrátě. Nejsem ten, který by něco vzdal

Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 na hřišti Slovácka v 19. kole první ligy ztrácí na vedoucí Slavii už propastných 14 bodů, obránce Viktorie Radim Řezník ale ani za této situace boj o mistrovský titul nevzdává. Podle zkušeného beka se druhý tým tabulky musí soustředit pouze na sebe a podzimní část sezony příští týden bezpodmínečně zakončit domácím vítězstvím nad Teplicemi.

"To říkáte vy, že budeme honit Slavii, ale já nepatřím k těm, kteří by to vzdali, to si určitě myslí všichni v kabině. Ale bohužel to tak je. My se musíme soustředit sami na sebe, čeká nás letos ještě jedno kolo doma s Teplicemi, to musíme bezpodmínečně vyhrát," řekl Řezník novinářům.

Plzeň nedokázala Slovácku oplatit nečekanou srpnovou domácí prohru 0:2 a v Uherském Hradišti v lize nebodovala poprvé od prosince 2005 a po 11 zápasech.

"Bohužel nás Slovácko potrestalo. My jsme hráli pomalu a hlavně jsme si nevypracovali šance k tomu, abychom vstřelili více gólů. Porazili nás podruhé v sezoně, dnes v lize nejsou slabí soupeři, což jsme poznali třeba minule v Karviné (1:1). Každý ligový tým se chce na ty lepší nachystat. Potrestali nás a my jsme neměli na to vývoj zvrátit," uvedl Řezník.

Na úvodní branku domácího Petra Reinberka z šesté minuty sice dokázal krátce před pauzou odpovědět nejlepší plzeňský střelec Michael Krmenčík, ale v 83. minutě rozhodl o triumfu Slovácka střídající Patrik Hellebrand.

"Bylo dobře, že jsme stihli do půle vyrovnat, začátek druhé půle se nám opravdu nepovedl, Slovácko hrálo hodně agresivně, nenechalo nás pracovat s balonem a potrestalo nás z brejku," konstatoval třicetiletý krajní obránce. "V každém zápase má víc ten, kdo je agresivnější a kdo má odražené balóny. Ale já bych to viděl spíše v těch nevypracovaných šancích," dodal Řezník.