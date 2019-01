Rodina Frýdků proti sobě. Panovala v utkání rivalita?

Dnešní přípravné utkání mezi fotbalisty Sparty Praha a Vltavínu bylo i rodinným soubojem. V dresu letenského klubu nastoupil na druhý poločas Martin Frýdek mladší, zatímco třetiligový tým vedl jeho stejnojmenný otec a bývalý hráč Sparty. Více radosti mohl mít po zápase syn, jehož celek potvrdil roli favorita a zvítězil 5:0.

"Není to poprvé, co jsem proti němu nastoupil. Už jednou jsme s nimi v přípravě hráli. Brali jsme to normálně, neřeším to. Kdyby byl na hřišti, tak to je asi něco jiného," řekl s úsměvem novinářům Frýdek mladší.

"Před zápasem jsme se ani nijak nehecovali. Po zápase mi říkal, že si pokecáme později. Nic víc jsme neřešili," dodal šestadvacetiletý záložník.

Frýdek mladší odehrál proti Vltavínu druhou půli a ve středu zálohy spolupracoval s jednou ze zimních posil Martinem Haškem, který je také synem stejnojmenného bývalého hráče Sparty.

"Myslím si, že jsme si vyhověli a dobře si na hřišti rozuměli. Možné to je, že jsme něco (po otcích) zdědili. Nicméně si nemyslím, že bych byl stejný typ fotbalisty jako táta," podotkl Frýdek.

Stejně jako otec nastupuje v záloze. "Táta Frýdek byl technický, kreativní hráč. Martin je důrazný, pracovitý, tvrdý. Není určitě tak kreativní, táta zase nebyl tak pracovitý," srovnával sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Letenští vyhráli všechny tři dosavadní zápasy zimní přípravy. "Zatím se vše vyhrálo a jsme spokojení. Určitě je ale na čem pracovat a co pilovat, abychom byli spokojení ještě víc, než jsme teď," uvedl Frýdek.

Navzdory zimnímu období Sparta odehrála přípravu na přírodní trávě na Strahově a nyní už se chystá na soustředění ve Španělsku. "Zaplaťpánbůh za to, že je takováto zima a počasí nám přeje. Mnoho týmů odjelo do zahraničí, ale nám to přeje tady. Ve Španělsku bude tepleji, tak už se tam těšíme," dodal.