Rosický o Haškovi: Neuvěřitelná neprofesionalita

Naprosto nepochopitelná je pro sportovního ředitele fotbalistů Sparty Tomáše Rosického situace kolem Martina Haška. Čtyřiadvacetiletý záložník byl kvůli odmítnutí odletět na zimní soustředění do Španělska přeřazen do třetiligového B-týmu. Nakonec nesouhlasil ani s přestupem do Haify. Rosický nevyloučil jeho odchod, zájemce však musí splnit podmínky Letenských.

"Celá situace je pro mě nepochopitelná. Bavíme se o hráči, který se v našem prostředí jednoznačně zlepšil. Má za sebou nejlepší půlrok kariéry, ať už herní, tak statistický. V co ta situace vyústila, je pro mě naprosto nepochopitelné. Naprosto neuvěřitelná neprofesionalita. Martin se bude připravovat s béčkem," řekl Rosický na tiskové konferenci před startem jarní části první ligy.

Hašek se před odletem do Španělska dostavil na sraz bez cestovních dokladů. Přestože dostal nařízeno, aby se pro potřebné věci vrátil, na letiště už nedorazil. Pražané trucujícího středopolaře finančně potrestali a přeřadili do B-týmu.

Následně vše směřovalo k jeho odchodu do Maccabi Haifa. Sparta se s izraelským klubem domluvila na odstupném a Hašek přiletěl do Izraele, kde měl absolvovat vstupní zdravotní prohlídku a podepsat kontrakt. To se ale nakonec nestalo.

Haifa uvedla, že Hašek odmítl podepsat smlouvu v podobě, jak byla dohodnuta před jeho příletem do země. Podle spekulací médií měl bývalý reprezentant do 21 let požadovat vyšší plat, což zástupci Maccabi odmítli.

Haškův přestup jinam je podle Rosického možný. "Od začátku jsme deklarovali jasnou cenu, za kterou jsme Martina ochotni pustit, a to trvá. Jsme tomu nadále otevřeni, může se to stát, ale potenciální zájemce musí splnit naše podmínky," prohlásil někdejší hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.