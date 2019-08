S Libercem bez diváků. Slavia navíc dostane podmínku i pokutu

Fotbalová Slavia bude muset odehrát příští domácí soutěžní zápas s Libercem bez diváků. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Pražany uzavřením hlediště po výtržnostech v nedělním utkání 3. ligového kola proti Olomouci, v jehož závěru naházelo několik příznivců červenobílých pyrotechniku do hostujícího sektoru.

Slavia bude mít navíc do konce roku podmíněně na dva zápasy uzavřené sektory na severní a jižní tribuně za oběma brankami a klub také dostal pokutu 250 tisíc korun. Pražané podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka zvažují odvolání proti části trestu.

Slávisté měli kvůli trestu ze závěru minulé sezony na první domácí zápas ročníku zavřenou severní tribunu a "kotel" fanoušků se přesunul za opačnou branku. Klub byl navíc v podmínce na další utkání, a to do konce září. Přesto několik chuligánů v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Sigmy. Rozhodčí Zbyněk Proske musel utkání, které Slavia vyhrála 1:0, na chvíli přerušit.