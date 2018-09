Sadílek vzal porážku Slovácka s Opavou na sebe

Záložník Lukáš Sadílek vzal dnešní porážku fotbalistů Slovácka v 10. kole první ligy s Opavou 0:2 na sebe. Stejně jako někteří další spoluhráči neproměnil velkou šanci a tým z Uherského Hradišti i kvůli tomu prohrál v nejvyšší soutěži už popáté po sobě, takže se propadl na čtrnácté místo tabulky.

"Měli jsme šancí na pět gólů. Když je neproměníme, tak nemůžeme chtít vyhrát. Porážku beru na sebe," řekl novinářům Sadílek. "Naše situace není ideální, porážky se kupí. Potřebujeme sbírat body. Přitom hra nevypadá až tak špatně. Byli jsme mnohem dravější před brankou soupeře, ale nemáme body, protože nedáváme góly," dodal dvaadvacetiletý středopolař.

Sám neproměnil dvě vyložené příležitosti. Tu největší měl v závěru prvního poločasu, kdy po Kalabiškově centru před vybíhajícím opavským gólmanem Šromem netrefil branku.

"Stačilo brankáře, který proti mně vybíhal, jen přehodit. Řešil jsem situaci špatně, měl jsem lépe mířit. Byl by gól. Šrom mi skočil pod nohy, srazili jsme se. Možná mohla být penalta. Ale to je jedno, takovou šanci prostě musím proměnit," připustil Sadílek.

Slovácko v posledních pěti ligových utkáních inkasovalo 16 gólů. "Je to hodně. Špatně bráníme, proto dostáváme hodně branek. Ale je to také o tom, že góly ani nedáváme. Takže to není jen o špatném bránění, ale také o naší produktivitě. Dnes nám to prostě nešlo. Kdybychom hráli nevímjak dlouho, tak gól nedáme," tvrdil Sadílek.

Současná výsledková krize podle něj hráče nesvazuje. "Myslím si, že před rokem byla naše situace horší. Nechtěli jsme se do podobné krize znovu dostat, bohužel jsme do ní po páté porážce v řadě spadli. Potřebujeme se vzchopit a vyhrávat, určitě na to máme. Jen musíme prolomit současnou smůlu," dodal Sadílek.