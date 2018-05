Sestup? To by byla tragédie, řekl střelec Zlína

Zlínský fotbalový klub prožívá těžké časy. Po zimní pohádce, kdy si vyzkoušel Evropskou ligu, ho nyní čeká tvrdý boj o záchranu. Poslední dvě ligové prohry odsoudily tým Vlastimila Petrželi k boji o udržení. Nic na tom nezměnila ani trefa navrátilce do sestavy Lukáše Železníka.

Bývalý útočník Slavie nastoupil po dlouhé době v základní sestavě a hned si připsal trefu. "Vstřelený gól mě těší. Také proto, že jsem skoro tři měsíce nehrál v základní sestavě. Pokud nepočítám juniorku. Ale je mi to k ničemu. Přesto jsem rád, že jsem konečně dal gól," přiznal po utkání, ve kterém jeho tým doma padl 1:4 proti Olomouci.

Branka Lukáše Železníka znamenala snížení na 1:2, ale o dvě minuty později znovu navýšil náskok o dvě branky olomoucký Řezníček. "Problémy máme v defenzívě. Kdybychom nedostali tak rychle gól, tak jsme s výsledkem mohli něco udělali. Inkasujeme po našich chybách. Soupeři šanci vždy nalejeme," prohlásil smutně střelec jediné branky domácích v zápase.

"Jdeme do zápasu s odhodláním. A dostaneme rychlý gól, když uděláme blbost. Bohužel jsme tak dole, že každou naši chybu soupeř potrestá. Takové okamžiky tým trochu položí. Dnes to nebyl dobrý zápas," dodal Železník.

Zlín táhne ke dnu děsivá bilance domácích zápasů. Od návratu do nejvyšší ligy na jaře Ševci ještě nevyhráli. Celková bilance je jedenáct proher a osm remíz. "Jaro je ve Zlíně vždycky strašné. Nevím, čím to je a co s tím. Nedaří se nám situaci zlomit," okomentoval situaci hráč s číslem sedm.

O teoretickém sestupu Zlína nechce ani slyšet. "To by byla fotbalová tragédie pro Zlín. Těžko se mi situace hodnotí. Jsem ze Zlína a zažil jsem tady postup ze druhé ligy. Nechtěl bych ale zažít sestup. Příští zápas musíme jezdit po zadku a nechat tam život," řekl bojovně.

V dalším kole čeká aktuálně dvanáctý tým tabulky derby se Slováckem. "Už jsme se po dnešním zápase bavili s fanoušky. Prohru s Olomoucí nám odpustí. Ale příští týden už nám nic neodpustí. Budeme hrát o život. Slovácko také není v klidu. V takových zápasech se ani nedívá na tabulku, hraje se o krále regionu. Už pro naše fanoušky musíme tento zápas zvládnout a vyhrát," tvrdí Železník.