Škoda popíchl Plzeň: "Do Ostravy se jí asi nechtělo"

Kapitán fotbalistů Slavie Milan Škoda opět ukázal svou důležitost pro tým, když se při výhře 3:0 v Mladé Boleslavi podílel na všech třech brankách. Slavia tak udržela druhé místo v tabulce a zároveň snížila ztrátu na vedoucí Plzeň na devět bodů, když využila toho, že Viktoria dnes nehrála v Ostravě, jelikož se duel kvůli terénu odložil. Škoda však zpochybnil, zda to bylo nutné.

"Samozřejmě věříme v šanci na první místo. Plzeň má pořád supernáskok, ale je vidět, že první zápasy jara se jí ne úplně povedly a do Ostravy se jí úplně nechtělo a chytře toho využila a nejela tam," řekl Škoda po utkání novinářům. "Pro ně není zrovna ideální jet do Ostravy, když se jim předtím nepovedl zápas doma. A hrát místo utkání v Ostravě doma je pro ně samozřejmě jistější," dodal.

Ani Slavii se vstup do jara nepovedl úplně podle představ, stejně jako začátek v Mladé Boleslavi. O to důležitější bylo, že se pak tým rozehrál a dovedl zápas k jasné výhře. "Ale nebyl to lehký zápas. Boleslav má dobrý kádr, akorát se jí teď výsledkově nedaří. Bylo to o prvním gólu a ten se nám povedlo dát. Druhý poločas už pak byl, dá se říct, v naší režii," hodnotil.

Sám k tomu hodně přispěl, když nejprve nahrál na první gól Jaromíru Zmrhalovi, následně proměnil penaltu a krátce na to zvýšil na 3:0 tečovanou střelou. "Navedl jsem si to nějak a ze zoufalství jsem levou nohou vystřelil. Obránce to tečoval a spadlo to za gólmana. Jsem samozřejmě rád, že jsem pomohl týmu, protože to hrozně potřebujeme. Teď v Boleslavi nám to vyšlo herně asi nejlíp na jaře. Věřím, že to každým zápasem bude lepší a lepší," dodal.

Podobně to vidí brankář Ondřej Kolář, který k výhře pomohl důležitými zákroky za bezbrankového stavu. "Ještě nejsme tak sehraní a občas to drhne. Ale důležité je, že to zvládáme výsledkově. To nám pomůže a věřím, že to postupně bude lepší a lepší. Navíc stahujeme ztrátu na Plzeň a věřím, že oni budou ztrácet a my jen vyhrávat. Není nereálné se na ně dotáhnout," prohlásil nový gólman Slavie.

Tým podržel zejména ve 38. minutě, kdy nohou vykopl střelu Konatého k tyči. "To byl nejtěžší zákrok. Viděl jsem to až na poslední chvíli, protože to Konaté střílel přes našeho hráče," řekl Kolář, který vzápětí spoluhráčům vynadal, jelikož během dvou minut na něj vyslali domácí tři střely. "Pro žádného gólmana není příjemné, když je ve velké permanenci. Trošku jsme na ně musel vylítnout," připustil.

Slavii pak ale pomohl vstřelený gól. "Oni se nadechovali, měli více šancí, takže jsme rád, že jsme jim dali gól, facku, ze které se z toho už pak těžko sbírali. Jsem rád, že jsme to klukama vzadu zvládli na nulu a dovedli to do úspěšného konce," dodal.