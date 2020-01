Škodu a Hušbauera chtějí v zahraničí, Hora končí. Co Sýkora?

Fotbalisty Slavie by mohly opustit dvě dlouholeté opory, útočník a kapitán Milan Škoda a záložník Josef Hušbauer. Oba hráči jednají o novém angažmá v zahraničí a večer s týmem neodletí na soustředění do Španělska. Lídr české ligy o tom informoval na svých webových stránkách.

Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří červenobílých. V nejvyšší soutěži dal třiatřicetiletý útočník za tým z Edenu 77 ligových branek a je nejlepším novodobým střelcem klubu.

Se Slavií dvakrát získal ligový titul a na podzim si připsal také start ve skupině Ligy mistrů. Jinak ale většinu podzimní části příliš nenastupoval a více hrát začal až těsně před zimní pauzou, kdy se střelecky prosadil ve třech zápasech nejvyšší soutěže po sobě. Smlouva v Edenu mu vyprší v létě.

Hušbauer přišel do Slavie před čtyřmi lety od rivala ze Sparty. I on získal s červenobílými dva ligové tituly. Devětadvacetiletý středopolař odehrál za tým z Edenu 122 ligových utkání, v nichž si připsal 22 branek a 33 asistencí. V evropských pohárech včetně kvalifikací nastoupil za Slavii do 25 utkání s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí. Stejně jako Škoda má v Edenu smlouvu do konce sezony.

"Kluci dostávají pro ně zajímavé nabídky ze zahraničí, jsou to pro ně hodně zajímavé destinace. Tím, že nás na jaře čeká jen 15 zápasů, dostali od klubu svolení o nabídkách jednat. Byla by to pro ně taková nová výzva. Nechceme jim v tom bránit, necháváme to vyloženě na nich," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Bohužel se to takhle špatně načasovalo, protože se to objevilo v poslední chvíli. Než aby to řešili po telefonu ze zahraničí, necháváme je tady. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud to nedopadne, doletí za námi," dodal.

Na soustředění vedle Škody s Hušbauerem neodcestuje ani záložník Jakub Hromada, jenž bude na jaře hostovat v Liberci. Z podzimního kádru skončil Jakub Hora, na kterého klub neuplatnil opci po hostování z Teplic.

"Kdybychom pokračovali ve více soutěžích, Kuba Hora by tu zůstal. Musím říct, že skvěle splnil roli, kterou měl. Skvěle trénoval a zapadl do týmu. Bohužel na jeho postech hráči nebyli zranění nebo neměli karty. Přišel jako hráč, který bude připravený, kdyby se něco stalo. K jeho smůle to nepřišlo. Tím, že zápasů je málo a má zajímavou nabídku do zahraničí, jsme se domluvili, že pro něj bude lepší tam odejít," řekl Trpišovský.

S týmem naopak odcestoval záložník Patrik Hellebrand, první zimní posila Pražanů ze Slovácka. Nováčkem v kádru je i liberijský středopolař Oscar Dorley, který do Slavie přestoupil už v létě, podzim ale ještě odehrál v Liberci. Po hostování v Jablonci se vrátil další záložník Jan Sýkora.

"Jablonec o něj projevuje zájem a taky je to jeden z hráčů, o kterém jednají zahraniční kluby. Skoro rok tu nebyl, zatím se připojil k nám a bude s námi trénovat. Uvidíme, jak budou jeho kroky směřovat," řekl Trpišovský.

Do přípravy s A-týmem se zapojilo i pět talentů z mládežnické akademie - Joao Felipe, Daniel Kosek, Jakub Křišťan, Daniel Langhamer a Jan Sirotník. Mužstvo by měli ve Španělsku doplnit dva mladí hráči a dva trenéři z Bahrajnu v rámci spolupráce s tamní asociací.

Lídr české ligy bude na soustředění ve španělské Marbelle do 16. ledna.