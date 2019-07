Slavia a Ngadeu: klub řeší novou smlouvu, ale hledá i náhradu

Fotbalová Slavia Praha po odchodu Simona Deliho věří, že udrží aspoň druhého afrického stopera Michaela Ngadeua a nabízí mu prodloužení smlouvy. Pro případ hráčova odchodu vyhlíží případnou náhradu, neusiluje však o africké zadáky Yayu Bananu ani Isaacka Donkora, jak se v minulých dnech spekulovalo.

Ngadeu má ve smlouvě se Slavií výstupní klauzuli stejně jako Deli, který ve středu přestoupil do belgických Brugg. Vedení českého mistra dělá vše pro to, aby druhý z pilířů obrany v týmu zůstal. Osmadvacetiletému Kamerunci nabízí prodloužení kontraktu, který vyprší za rok.

"Probíhají jednání, my samozřejmě chceme, aby zůstal. Pan (předseda představenstva Jaroslav) Tvrdík a všichni v klubu pro to dělají maximum. Moc si to přejeme, je to pro nás strašně důležité," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Po africkém šampionátu má Michael ještě 14 dní volno. Je doma v Kamerunu. Od vedení má návrhy, aby setrval včetně nového kontraktu. Případně prodloužení smlouvy bez výstupní doložky, nebo aby aspoň jako u (záložníka) Tomáše Součka nebyla aktivní teď v létě. V tuhle chvíli je to o Michaelově rozhodnutí," dodal Trpišovský.

Výzva Ligy mistrů

Věří, že Ngadeu se rozhodne zůstat a zabojovat se Slavií v závěrečném 4. předkole o základní skupinu Ligy mistrů. "Tím, že jednání probíhají, myslím, že se k tomu zatím staví pro nás dobře. Kdyby se k tomu stavěl negativně, tak už se o tom ani nebavíme. Velkou roli u něj hraje sportovní výzva, myslím, že hodně touží po Lize mistrů. Ví, že jsme dva zápasy od toho. Navíc má vztah ke klubu," řekl Trpišovský.

"Ale samozřejmě to bude o případné nabídce. Simon měl dvě věci, na které nereflektoval, a pak přišlo něco jiného. To samé u Michaela. Můžeme se tu o něčem bavit a za tři dny může přijít úplně jiný klub. To je největší problém těch výstupních klauzulí. Jsme šťastní, že je to poslední hráč, kterého se to týká. To byl prozíravý tah od vedení, že během roku vymizely ze smluv výstupní klauzule," doplnil Trpišovský.

Pražané se poohlížejí po případné náhradě, Kamerunec Banana ani Ghaňan Donkor, o kterých se spekulovalo, ale podle Trpišovského nepřijdou. "Tahle jména vůbec nikdy nepadla. Nevím, kde se to vzalo. Tahle dvě jména můžu stoprocentně vyloučit. Nějaká jména tam jsou, věděli jsme o tom už půl roku dopředu, hráče jsme skautovali. Ale nahradit Simona a případně Michaela by bylo hrozně složité," prohlásil Trpišovský.

"Z české ligy naše nároky splňují tak dva hráči. Pro náš herní způsob je nejnáročnější post brankáře a stopera. Myslet si, že vytáhneme nějakého králíka z klobouku a za měsíc bude hrát jako oni, to je sci-fi. I kdyby hráč přišel, musel by si nejprve zvykat. Ale já věřím, že Michael zůstane a tohle vůbec nebudeme muset řešit," dodal Trpišovský.