Slavia hájí vedoucí pozici, Plzeň chce odčinit "výbuch" v Praze

Fotbalisté Slavie po poslední ligové výhře 4:0 nad Plzní poskočili do čela tabulky a po reprezentační přestávce budou v 8. kole hájit vedoucí pozici v nedělním zápase na hřišti Slovácka. Mistrovská Viktoria se pokusí debakl z Edenu napravit v sobotním domácím duelu s Opavou, kterou poprvé povede trenér Ivan Kopecký. Jeho předchůdce u slezského týmu Romana Skuhravého čeká premiéra na lavičce Dukly proti Liberci a dejvický klub v ní bude usilovat o první body v sezoně.

Slavia poslední dva zápasy vyhrála 3:0 a 4:0 a i díky tomu má s 18 góly nejlepší ofenzivu ligy a s třemi inkasovanými brankami spolu s Ostravou také nejlepší obranu. Úřadující vicemistr venku v lize pětkrát za sebou zvítězil a dokonce sedmkrát neinkasoval. Se Slováckem slávisté vyhráli pět z posledních šesti soubojů, na jaře však doma jen remizovali bez branek.

"Na jaře jsme se Slováckem ztratili body, které nám pak hodně chyběly, a nechceme připustit něco podobného. Očekávám, že hodně napoví první gól, protože po reprezentační pauze jsou na tom vždy týmy rozdílně. Zatímco nás bylo hodně pryč, Slovácko mělo pryč asi jen jednoho hráče. Je vždy složité hráče z reprezentačního rytmu přehodit do týmového. Chceme ale navázat na výkony před reprezentační pauzou," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Slovácko se pokusí odčinit poslední porážky se Zlínem a v Karviné. "Nyní nás čeká ještě těžší zápas. Momentálně hraje Slavia asi nejlepší fotbal v lize. Smetla Plzeň, snaží se o nátlakový fotbal se hrou na riziko. My se ale budeme chtít držet naší hry a nepřizpůsobovat se soupeři," řekl kouč Slovácka Michal Kordula.

Viktoria chce odčinit debakl

Plzeň porážkou na Slavii přišla o sérii výher, která se zastavila na osmi ligových zápasech. O nápravu se mistr pokusí proti nováčkovi Opavě, na jejíž lavičce došlo k trenérské změně. "Roman Skuhravý chtěl hrát hodně kombinačně a líbivý fotbal, což podle mě bude chtít praktikovat i nový trenér. Myslím, že Opava hodně doplácí na to, že nemůže být doma. Už to poslední kolo ale ukázalo, že asi poznali, co je liga. Vítězství nad Jabloncem mě hodně překvapilo," řekl kouč Viktorie Pavel Vrba.

Pro Plzeň bude zápas generálkou na středeční vstup do skupiny Ligy mistrů proti CSKA Moskva. "Budeme startu pohárů přizpůsobovat tréninkový rytmus a prostor budou dostávat i ti hráči, kteří ho na začátku sezony tolik neměli," dodal Vrba, kterého čeká 200. zápas na prvoligové lavičce.

Opava půjde do zápasu povzbuzena minulým premiérovým vítězstvím v ligové sezoně. "Roman Skuhravý tady odvedl velký kus práce a vtiskl mužstvu nějakou tvář. Nechci bořit nějaké zaběhnuté principy. Zápas v Plzni je krásná výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat," uvedl Kopecký.

Dukla s novým trenérem

Dukla jako jediná v ligové sezoně všech sedm kol prohrála a o první body bude doma proti Liberci usilovat se Skuhravým, který nahradil Pavla Drska. Tým z Julisky má se čtyřmi góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami spolu s Mladou Boleslaví i nejhorší obranu.

Skuhravý už v sezoně proti Liberci vedl Opavu, s níž remizoval 1:1. "Netroufám si říct, jestli je to výhoda, ale asi pro mě budou čitelnější než my pro ně. Získat body je důležité i z toho pohledu, že když chcete kluky k něčemu přesvědčit, podpora výsledku je hodně důležitá," uvedl.

Příbram přivítá čtvrtý tým minulé sezony Olomouc, která při nabitém programu během kvalifikace Evropské ligy prohrála šest ze sedmi kol a klesla na patnácté místo. Teplice budou hostit Karvinou a pokusí se odčinit poslední domácí prohry 0:4 se Spartou a 0:3 se Slavií. Ve zbylém víkendovém zápase Jablonec před čtvrteční premiérou ve skupině Evropské ligy přivítá Mladou Boleslav, kolo pak v pondělí zakončí duel Ostravy s dosud jediným neporaženým týmem Spartou.