Slavia si na úvod soustředění smlsla na spřáteleném klubu z Číny

Fotbalisté Slavie na úvod herního soustředění v Portugalsku zvítězili 4:0 nad spřáteleným čínským klubem Peking Čung-che Kuo-an, který má stejného většinového vlastníka, společnost Sinobo. Červenobílí dali tři góly v první půli, dvě branky vstřelil Milan Škoda. Ligový lídr navázal na sobotní výhru 8:0 nad Ústím nad Labem a uspěl i ve druhém zápase zimní přípravy.

Na slávistické lavičce chyběl hlavní trenér Jindřich Trpišovský, který na pondělním tréninku utrpěl zlomeninu nosu a musel v Portugalsku na operaci. Pražané stejně jako v prvním utkání zimní přípravy nastoupili v každém z poločasů s rozdílnou sestavou, pouze brankář Kolář odchytal celý zápas. Kvůli zdravotním problémům nehráli Deli, Stoch a Matoušek, naopak poprvé po příchodu z Teplic oblékl dres červenobílých Král.

Pražané od začátku dominovali a za čtvrtý tým uplynulé sezony čínské ligy jen v úvodu několikrát zahrozil útočník Bakambu. V 16. minutě otevřel skóre Olayinka po Van Burenově centru, v 29. minutě doklepl míč do sítě Škoda. Týž hráč ještě do pauzy přehodil gólmana a zvýšil na 3:0.

Tři minuty po přestávce přiťukl Frydrych patičkou míč Mešanovičovi a ten pohotově přidal čtvrtou branku. Další šance už slávisté neproměnili. V dalším zápase v Portugalsku Pražané v neděli změří síly se Salcburkem, o den později by měli nastoupit proti výběru anglického Brentfordu do 23 let a 1. února je čeká souboj s Rosenborgem Trondheim.