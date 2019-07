Slavia v generálce rozdrtila Žižkov, v premiéře se trefil Stanciu

Fotbalisté Slavie zvládli vítězně generálku na novou sezonu. Obhájce ligového titulu na stadionu na Střížkově rozdrtil jiný pražský celek druholigový Žižkov 6:0. Premiérový gól si hned při prvním startu v červenobílém dresu připsala nejnovější posila Nicolae Stanciu, který odehrál druhý poločas. Prvně ve slávistických barvách skóroval i Júsuf Hilál, další branky dali Mick van Buren, Vladimír Coufal, Alexandru Baluta a Tomáš Holeš.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci v sobotu vyhráli 3:0 v Československém Superpoháru v Trnavě, nasadil do obou poločasů rozdílné jedenáctky. Favorit začal náporem a hned v druhé minutě po Coufalově centru otevřel skóre Van Buren. Autor gólové přihrávky v 10. minutě z voleje zvýšil na 2:0 a v 36. minutě se po Hušbauerově centru prosadil hlavičkou Hilál.

Po pauze za potlesku zaplněného stadionu ke své premiéře v červenobílém dresu nastoupil Stanciu, jehož slávisté získali v minulém týdnu a v Superpoháru ještě nehrál. Rumunský reprezentační záložník a bývalý hráč Sparty navlékl kapitánskou pásku a uvedl se stylově: v 64. minutě obloučkem přes bývalého slávistického gólmana Hrubeše zvýšil na 4:0.

"S výkonem Nica jsme spokojeni, nejde úplně z optimální fyzické kondice do zápasu. Myslím, že odvedl velmi dobrý výkon na začátek. Na to, že ještě s tímhle týmem nehrál, tam byly vidět věci, kvůli kterým jsme ho přiváděli. Poté, co nabude nějakou fyzickou kondici, to bude ještě lepší," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

"Z celkového hlediska, jak ten přestup probíhal, kolik vzbudil emocí, tak pro Nica je to důležitý vstup do angažmá ve Slavii. Takový přestup je svým způsobem historický. Ať už cifra nebo celý příběh. Nejen gólem, ale i dalšími věcmi ukázal, že bude hodně platný. Místy to byly záblesky geniality," dodal Köstl.

Krátce před Stanciuovým gólem nedal favorit penaltu, kterou zahodil nepřesnou střelou Baluta. Žižkov, který se až v posledním kole minulé sezony zachránil v druhé lize, měl několik šancí, ale gólu se nedočkal. Naopak v 86. minutě své zaváhání z penalty odčinil střelou pod břevno Baluta a vzápětí se z voleje trefila posila Holeš, pro něhož to byl druhý gól za červenobílé.

Slavia vstoupí do ligy pondělní dohrávkou ve Zlíně a Stanciu ještě patrně nebude hrát. "Je na tom relativně dobře, doba jeho zabudování bude kratší, než jsme předpokládali. Je to otevřené, ale spíš ještě v pondělí nebude," uvedl Köstl.

Generálku se Žižkovem si pochvaloval. "Každý zápas vám vždy pomůže, ukáže nějaké aktuální nastavení týmu. Dneska bylo klukách na vidět, že už mají trochu lehčí nohy. Bylo to vložené tak, abychom utkání sehráli místo tréninku, protože nám dali ligu až na pondělí," dodal