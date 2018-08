Slavia zdolala Boleslav, po chybě brankáře rozhodl Škoda

Fotbalisté pražské Slavie vyhráli i čtvrté kolo nové ligové sezony. Úřadující vicemistr v obměněné sestavě zvítězil v předehrávce v Mladé Boleslavi 1:0 a pojistil si vedení v tabulce. O úspěchu červenobílých, které v úterý čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů na půdě Dynama Kyjev, rozhodl ve 34. minutě Milan Škoda po chybě brankáře Jana Šedy. Středočeský celek utrpěl třetí porážku v sezoně a doma prohrál oba zápasy při skóre 0:5.

"Jsem rád, že jsme dokázali přepnout mezi dvěma zápasy s Kyjevem do klasické války v české lize. Výkon nebyl nijak oslnivý a top, ale primární, co jsme chtěli, získat tři body, máme," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Pokud týmy mimo první čtyřku chtějí uspět se Slavií, musejí být precizní v defenzivě a z dvou tří gólových šancí nějakou proměnit. Nám se nepovedlo ani jedno. Výkon musí být hraniční a musíte mít štěstí. To jsme neměli," uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Trpišovský oproti úternímu úvodnímu utkání kvalifikace Ligy mistrů s Dynamem Kyjev (1:1) udělal hned pět změn a z toho tři byly v obraně. Do základní sestavy nově nasadil tři letní posily beka Zeleného, záložníka Balutu a útočníka Olayinku, stopera Pokorného a dalšího zadáka Frydrycha.

"Změn bylo hodně, navíc jsme kompletně vyměnili strany. Byl to velký zásah, ale nutný, ať už ze zdravotních důvodů, nebo že budeme potřebovat být čerství v úterý. Navíc ti, co nastoupili, mají výborný přístup a kvalitu," uvedl Trpišovský.

Boleslav začala souboj své nejhorší obrany soutěže se slávistickým nejlepším útokem aktivně a ve třetí minutě mohla otevřít skóre. Hubínkovu tečovanou střelu však vykopl z brankové čáry Pokorný a dorážku zase vyhlavičkoval Zelený.

Slavia postupně získala převahu a ve 20. minutě měl šanci Baluta, kterého vychytal Šeda. Zeleného zakončení srazil Křapka na roh a na druhé straně po půlhodině přizvedl Komličenkovu hlavičku nad branku gólman Kolář.

Jeho protějšek mezi tyčemi Šeda pak pomohl hostům k vedení, když špatně vyběhl na centr od Ngadeua, nechal se přehlavičkovat Škodou a míč obloučkem zapadl do sítě. Slávistický kapitán si připsal třetí gól v ligové sezoně.

"Míša měl hodně času a dal mi skvělý balon za obranu. Cítil jsem, že jde gólman ven, ale byl tam pozdě a přehlavičkoval jsem ho," uvedl Škoda. "Musím to vzít na sebe. Věřil jsem si, že ten souboj vyhraju, ale byl jsem tam bohužel později. Škoďák mi to lízl přes rukavice a zapadlo to do brány," doplnil Šeda.

Odpovědět mohl Hubínek, ale vystřelil vedle. Pražané do pauzy ještě dvakrát zahrozili z centru, Škoda i Olayinka však hlavičkovali vedle.

Po přestávce domácí vysunuli hru a přidali, k velkým šancím to ale nevedlo. Pražané hlídali náskok a v nezáživném a rozkouskovaném poločase tři body udrželi. I když ve třetí minutě nastavení jim pořádně zatrnulo. Po Frydrychově chybě se zjevil sám před Kolářem Konaté, mířil však vedle. V součtu s dubnovým domácím pohárem porazili slávisté Boleslav pošesté za sebou.

"Samozřejmě mi zatrnulo, bylo by nepříjemné ztratit body v posledních sekundách. I když myslím, že tam byl ofsajd," řekl Trpišovský. "Když se bavíme o chybě Šedy, musíme se bavit i o Konatém. Odehrál výborné utkání, maká, mohl být slavný, není. Měl zachovat chladnou hlavu," dodal Weber.