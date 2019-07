Slavia zničila Teplice, Stanciu se ukázal po pár minutách .

Fotbalisté Slavie vyhráli i druhé kolo nové ligové sezony. Obhájci titulu zvítězili v Teplicích vysoko 5:1, navázali na úvodní triumf ve Zlíně a spolu s Plzní a Opavou zůstávají bez ztráty bodu. Pražané dnes rozhodli už v první půli, kdy se trefili Jaromír Zmrhal, Mick van Buren a Josef Hušbauer. Po změně stran a vyloučení domácího Jakuba Mareše v oslabení snížil Tomáš Vondrášek, ale v 67. minutě se při soutěžní premiéře v červenobílém dresu prosadila střídající letní posila Nicolae Stanciu a v nastavení uzavřel skóre Tomáš Souček.

Teplice prohrály v lize se Slavií pošesté za sebou a doma, kde na konci minulé sezony v nadstavbě utrpěly debakl 0:8 s Mladou Boleslaví, nezvítězily počtvrté po sobě. Po dvou kolech mají na kontě bod.

Slávistický trenér Trpišovský poprvé nominoval k soutěžnímu zápasu nejzvučnější letní posilu Stanciua, který začal na lavičce. Teplice vstoupily do zápasu s velkým favoritem nebojácně a ve čtvrté minutě pořádně protáhl hostujícího brankáře dalekonosnou ranou Shejbal.

Do vedení se však brzy dostala Slavia. Souček ještě po rohovém kopu hlavičkoval vedle, ale ve 12. minutě už se prosadil Zmrhal, který po odraženém míči propálil Grigara.

Za osm minut přidali červenobílí pojistku. Ševčík vysunul kolmicí Van Burena a ten zakončil únik obloučkem přes teplického brankáře. Hosté se uklidnili a ve zbytku první půle jasně dominovali.

V 25. minutě se od domácího hráče odrazil míč těsně vedle, poté Shejbal odvrátil z brankové čáry a následně Grigar vychytal zblízka Součka. Minutu před pauzou už byl ale domácí gólman bezmocný proti povedené střele do horního rohu v podání Hušbauera, který navázal na vítězný gól z úvodního kola ve Zlíně.

Domácím 30 sekund po změně stran ještě víc zkomplikoval pozici Jakub Mareš, který ve výskoku udeřil do obličeje Součka a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Severočeši však i v deseti nečekaně snížili, když Vondrášek v 52. minutě potrestal chybu ve slávistické obraně. Vzápětí rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu další trefu domácích a Petr Mareš pak z přímého kopu minul.

Po hodině naskočil do hry bývalý sparťan Stanciu a svou soutěžní premiéru za Slavii hned za šest minut ozdobil gólem. Po Ševčíkově přihrávce prostřelil Grigara k tyči.

Těsně před svým vystřídáním těsně minul hostující Van Buren a stejně se vedlo i jeho náhradníkovi Hilálovi. Na druhé straně vychytal Kolář Horu. V druhé minutě nastavení nacentroval Zmrhal a Souček hlavou uzavřel skóre.

Bohemians 1905 - Mladá Boleslav 3:0

Fotbalisté Bohemians 1905 porazili ve druhém kole nejvyšší soutěže Mladou Boleslav 3:0. O výhře "Klokanů" nad účastníkem 2. předkola Evropské ligy rozhodli v prvním poločase Kamil Vacek a letní posily Jakub Podaný a Petr Hronek. Vršovický tým porazil v lize Středočechy po třech zápasech a napravil prohru 0:2 s Jabloncem z prvního kola.

"Premiéra v Jablonci se nám minimálně výsledkově nepovedla, takže jsme byli v situaci, kdy bylo opravdu hodně třeba zvítězit, takže jsem rád, že se nám to podařilo a že se nám to podařilo navíc po vynikajícím výkonu v prvním poločase, který jsme zvládli 3:0," řekl novinářům trenér Bohemians Martin Hašek. Místo Köstla, který proti Jablonci obdržel červenou kartu, nasadil do středu obrany Jindřiška.

Pražané od začátku hýřili aktivitou a už po necelých čtyřiceti vteřinách hry se ocitli blízko první brance. Vacek nacentroval míč na zadní tyč na Podaného, který hlavou těsně minul.

Promarněná příležitost nemrzela "Klokany" dlouho. Ve čtvrté minutě Keita vysunul Vacka a domácí záložník ve skluzu vyzrál na gólmana Šedu.

V deváté minutě našel Vodháněl před mladoboleslavskou brankou Hronka, který však ve složité pozici ideálně nezakončil. Za dvě minuty přišla další velká příležitost vršovického celku. Vodháněl vyslal vpřed Vaníčka, jenž zakončil těsně vedle tyče.

V šestnácté minutě prudká přihrávka hostujícího Budínského nenašla před brankou Bohemians žádného adresáta. Větší šanci si Středočeši v prvním poločase nevypracovali.

V 41. minutě Bohemians zvýšili na 2:0, když se přímého kopu před vápnem ujal Podaný a balon umístil přesně do šibenice. Za další dvě minuty přidal Haškův výběr třetí trefu. Podaný se na levé straně zbavil Fulneka a Wiesnera a jeho střelu usměrnil do sítě Hronek. Minimálně tři branky doma vstřelili Bohemians poprvé od dubna 2018, kdy porazili Plzeň 5:2.

"První poločas bych zhodnotil tak, že někteří hráči nabyli dojmu, že jsou možná lepší než hráči Bohemky a to si myslím, že byl velký omyl. Bohemka hrála daleko důrazněji, agresivněji. Proto zasloužená prohra 0:3," prohlásil hostující kouč Jozef Weber, který v minulosti "Klokany" vedl. Do druhé pětačtyřicetiminutovky namísto Komličenka s Fulnekem poslal do hry Jiřího Klímu a Matějovského. Ani nově příchozí však na výsledku nic nezměnili.

"Druhý poločas se utkání dohrávalo a hra už tak zajímavá pro diváka nebyla," uvedl Hašek. Bohemians se dopředu nehnali a v klidu kontrolovali zápas. Pokusy Mešanoviče a Klímy z dálky skončily nad.

Bohemians potřetí za sebou vyhráli úvodní domácí duel nové sezony. V součtu s minulým ročníkem zvítězili v lize před vlastními fanoušky po třech utkáních a teprve podruhé za posledních 18 zápasů. Mladá Boleslav nenavázala na výhru 1:0 nad Karvinou z předešlého kola a v Ďolíčku po třech ligových soubojích nebodovala.