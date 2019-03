Slavii i Spartu čekají soupeři z horní poloviny tabulky

První fotbalová liga po reprezentační pauze a dnešní předehrávce mezi Karvinou a Ostravou pokračuje o víkendu 26. kolem. Vedoucí Slavia doma vyzve Liberec, třetí Sparta rovněž v sobotu hraje v Mladé Boleslavi a druhá Plzeň v neděli přivítá Bohemians 1905.

Slavia vede tabulku o devět bodů před Plzní a míří za titulem, ale proti Slovanu se Pražanům tolik nedaří. "Sešívaní" nad bývalým týmem svého trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli jediný z posledních čtyř ligových duelů - na podzim 1:0. Liberečtí střídají dobré výsledky se špatnými a patří jim osmá příčka.

"Je příjemné mít nějaký náskok, ale uvidíme v dubnu. Myslím, že nás čeká asi osm nebo devět zápasů během 29 dnů. Pak je před námi ještě nadstavba. Kdyby se hrálo 30 kol, je to jiné," řekl kouč Trpišovský, jehož Slavia v Edenu drží sérii devíti ligových vítězství.

Boleslav se pokusí vytáhnout na Spartu

Rozjetá Sparta vyhrála všech šest jarních kol a Mladou Boleslav porazila třikrát za sebou. Středočeši však letos ještě neprohráli, doma nepoznali přemožitele v posledních deseti utkáních a ze sedmého místa ztrácejí jen dva body na šestý Zlín.

"Boleslav se dala dohromady a pomohlo jí především posílení, takže je silnější než na podzim. Komličenko je nejlepší ligový střelec, ale nesmíme zapomenout na Mešanoviče, do výborné formy se dostal Matějovský a také obrana jim hraje dobře. Ale i když je Komličenko díky gólům zajímavý, je Boleslav především hodně kompaktní tým," ocenil soupeře sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Plzeň prohrála poslední dvě kola na Spartě (0:4) a v Teplicích (1:2), což se jí v nejvyšší soutěži naposledy stalo v květnu 2016. Tehdy Viktoria nebodovala třikrát za sebou. Úřadující mistři budou i proti Bohemians spoléhat na domácí prostředí, kde v aktuální ligové sezoně jedenáctkrát vyhráli a jednou remizovali a dostali jen čtyři góly.

"Čeká nás soupeř, který velice dobře brání, je nepříjemný v brejkových a standardních situacích. Ale my po těch dvou venkovních porážkách musíme doma vyhrát a musíme dál hrát o to, abychom se umístili co nejvýš," uvedl trenér Viktorie Pavel Vrba, jehož mužstvo má už jen pětibodový náskok na Spartu.

Jablonec vyzve Příbram s novým trenérem

Čtvrtý Jablonec v druhém nedělním utkání přivítá čtrnáctou Příbram. Na lavičce hostů si obnovenou premiéru odbude trenér Roman Nádvorník, který u ligového nováčka nahradil Josefa Csaplára. Jablonec v říjnu deklasoval Příbram 6:0 a dosáhl nejvyšší venkovní výhry v historii samostatné soutěže.

V sobotu jsou na programu další tři zápasy 26. kola. Předposlední Dukla hraje v dvanácté Opavě. Duel bude pikantní pro trenéra Pražanů Romana Skuhravého, který se na stadionu Slezanů představí poprvé od svého zářijového odchodu a následného "přestupu" do Dukly. Ta pak doma v říjnu zdolala opavského nováčka 1:0.

Deváté Teplice doma změří síly s jedenáctým Slováckem, které remizovalo v posledních třech kolech. Zlín před svým publikem vyzve desátou Olomouc. Sigma s moravským rivalem neprohrála sedmkrát po sobě.