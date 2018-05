Slávista Tecl by na penaltu nešel, na Kozáčika si nevěřil

Slávistický útočník Stanislav Tecl měl na porážce vedoucího týmu HET ligy Viktorie Plzeň, kde zažil také skvělé časy, obrovskou zásluhu. Po jeho hlavičce si obránce hostí Radim Řezník vstřelil vlastní gól, druhý přidal sám.



Musí to být báječný pocit být hrdinou největšího zápasu jara?



Především jsme nechtěli dopustit, aby tady Plzeň slavila titul, k tomu ji stačila remíza. Před našimi věrnými fanoušky, kteří by si to nezasloužili. Kdyby slavila titul v našem Edenu, nebylo by to nic příjemného. Jsem proto rád, že jsme to zvládli. Mám z vítězství radost, přišla i úleva, z důvodu, který jsem už řekl. Z vítězství mám radost, ale trošku mě mrzí zápasy, které jsme předtím nezvládli. Mohli jsme ještě hrát o titul.



Vítězství Slavie bylo přesvědčivé, měli jste daleko víc šancí. Překvapila vás Plzeň něčím?



Byli jsme na soupeře především dobře připraveni. Od začátku jsme na ně vlítli a hráli opravdu dobře. Jako tým. Pomáhali jsme si, jeden bojoval za druhého, a pak přišly i šance.



Nemrzí vás, že vám rozhodčí nepřipsal první trefu?



Nehlásil jsem se o gól, můj nebyl. Hlavičkoval jsem, šlo to někomu do nohy, původně jsem si myslel, že Míšovi (Ngadeu) a bude tedy jeho. Byl to ovšem hrozně důležitý gól a určil ráz utkání.



Druhý jste vstřelil s bravurou. Měl jste hned v plánu udělat brankáři kličku?



Jarda Zmrhal mi dal přesný dlouhý pas, ale Matúš (Kozáčik) proti mně vyběhl hodně rychle, nezbývalo mi nic jiného, než ho obhodit. Vypadalo to asi hezky, věk bych na takové chytré góly už si měl, ale nedaří se mi to tak často.



Mohl jste přidat i další, kdy jste šel na plzeňského brankáře opět sám. Proč se to nepodařilo?



Prováhal jsem příhodný moment, kdy jsem mohl vystřelit. Pak už jsem se nechal odběhnout a obránce ( Limberský) mi míč ukopl. Hned jsem věděl, že to penalta nebyla, i když to rozhodčí zkoumali na videu. Byla to škoda.



Ale penaltovou šanci Slavia před tím měla. Nechtěl jste jít na ni vy?



Musím přiznat, že nechtěl. Když jsem byl v Plzni, tak jsem na Matúše penalty kopal a z pěti mi vždycky tři chytil. Tak bych si na něj nevěřil. Miňo (Stroch) má skvělou kopací techniku, byl na ni určený, věřil si. Že se to občas nepovede, to se stane. I když jsme ji neproměnili, viděl jsem, že máme zápas pod kontrolou. Plzeň jsme do šancí nepouštěli, pořád jsem věřil, že přidáme druhý a utkání v klidu dohrajeme.



Pomýšlíte na korunu krále střelců? Máte jich i s podzimními z Jablonce na kontě jedenáct, na vedoucího plzeňského Michaela Krmenčíka vám chybí jediný.



Vůbec, to je teď bezpředmětné. Potřebujeme uhrát druhé místo v lize a vyhrát pohár. To je teď to, co mě zajímá.