Slávistický hrdina: Sparťané mě chtěli před penaltou rozhodit

Remízy se Spartou a Paris SG, vítězství nad Nitrou. Dorostenci Slavie Praha vyhráli na turnaji All Stars Cupu základní skupinu. Zásluhu na tom má i útočník Danis Alijagič, který proměnil penaltu v souboji se Spartou.

Jsou velké nervy jít na penaltu v derby se Spartou za nepříznivého stavu?

Jsou to nervy, hodně jsem přemýšlel, jak to kopnu. Kluci ze Sparty mě chtěli rozhodit, abych neuspěl. Věděli, že asi před dvěma měsíci jsem proti nim penaltu neproměnil. Ale zachoval jsem si chladnou hlavu, čekal na gólmana, až se pohne, a vyšlo to.

Jak vás chtěli rozhodit?

Měli kecy - nedáš to jako ve Zlíně a podobně. Ale v pohodě, já na jejich místě bych to také říkal.

Předešlé selhání vás však mohlo rozhodit. Byl jste na penaltu určen?

Jsem pár s klukama určený už dlouho. Penalty kopu pravidelně a daří se mi. Ve Zlíně to byla výjimka.

Má derby se Spartou na mezinárodním turnaji, kde jste se střetli i s Paris Saint-Germain, pořád ten třaskavý náboj?

Derby je vždycky derby a myslím si, že to byl jeden z nejlepších zápasů, co se na turnaji hrál.

V utkání A týmů Slavia Spartu v letošním ročníku přehrávala. Nebáli jste se, abyste nepokazili klubu bilanci?

To jsme nepřipouštěli, Sparta nás neporazila už tři roky. Do zápasu se Spartou chodíme s jasným cílem vyhrát. A remíza 1:1 není to, co jsme chtěli.

Sparta se několika ročníků nezúčastnila. Má nyní turnaj vyšší přitažlivost?

Je dobře, že letos pozvání přijala. All Stars Cup je vynikající turnaj, se Spartou má určitě vyšší kvalitu.

Remizovali jste se Spartou i Paris Saint-Germain. S kým byste se chtěli ještě střetnout?

Podle mého je hratelné Atlético Madrid. Mě by však nejvíce lákalo FC Porto. Finále s ním, to by byl pravý vrchol.