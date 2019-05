Šli jsme za postupem, těšilo Přikryla. Dalšího soupeře neřeší

Ofenzivní záložník Tomáš Přikryl vystřelil fotbalistům Mladé Boleslavi postup do kvalifikačního utkání o Evropskou ligu, v němž je v sobotu 1. června čeká Liberec, nebo Ostrava. Středočeši v odvetném finálovém duelu skupiny o Evropu porazili Zlín 3:0, přestože úvodní zápas prohráli 1:3. Šestadvacetiletý Přikryl věřil, že jeho mužstvo doma nepříznivý vývoj obrátí.

"Šli jsme si za tím, ale chtěli jsme to zlomit dřív, chtěli jsme dát gól v prvním poločase. Nepodařilo se nám to, v poločase jsme si něco vyříkali, uklidnili jsme se a pak jsme do toho zase šlápli. Pomohl nám Mára (Matějovský), který tomu dal myšlenku, a taky rychlý gól. Pak jsme do nich bušili, věřil jsem, že to zvládneme," řekl novinářům Přikryl.

Jeho branka na 2:0 posunula Středočechy dál. V 77. minutě propadla k němu do vápna Fulnekova střela a olomoucký odchovanec se rychle zorientoval a zakončil.

"Kupodivu bývám většinou určený na první tyč. Ale teď jsme si to prohodili, řekli jsme si, že to zavřu vzadu. Když letěl balon na Fulnyho, říkal jsem si, ať to trefí tak, aby mě to trefilo. Nakonec to naštěstí špatně trefil, naštěstí se to odrazilo ke mně. Já si to přebral a pak už jsem se snažil jen co nejrychleji trefit míč do brány," prohlásil Přikryl.

"Paradoxně nám možná víc vyhovuje, když dáme gól před koncem. Nestrachovali jsme se, říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že máme kvalitu na to, abychom dali góly. To se nakonec ukázalo," těšilo bývalého hráče Sigmy, Sparty a Dukly.

Od účasti ve druhém předkole Evropské ligy dělí Mladou Boleslav jediná výhra. "Vždycky se říká, že poslední krok je nejtěžší. Čeká nás nejtěžší zápas, ale těšili jsme se na to, šli jsme si pro to. Jsme rádi, že si o Evropu zahrajeme," konstatoval Přikryl.

Na soupeři mu nezáleží. "Nepřemýšleli jsme nad tím. Samozřejmě to sledujeme. Počkáme, na koho to padne. Jestli to bude Ostrava, nebo Liberec? Oba soupeři jsou kvalitní. Bude to určitě těžký zápas, budeme hrát venku. Myslím, že nejde moc vybírat," podotkl Přikryl.