Slovácko chtělo Tetteha udržet. Levý: Byla to manažerská hra

Benjamin Tetteh měl vydatný podíl na tom, že Bohemians Praha skolili ve 23. kole HET ligy vedoucí tým soutěže Viktorii Plzeň 5:2. Dvacetiletý ghanský útočník je kometou soutěže a vložené peníze se pražskému klubu brzy zúročí. "Je lepší než Bony," chválí ho trenér Martin Hašek, když poukazuje na sparťanského střelce, který byl prodán za více než sto milionů korun. Bohemka má ve svém kádru poklad.

Přitom první kroky v české lize vyšlapal Tetteh v kopačkách 1. FC Slovácko, kam ho belgický Standard Lutych v létě 2016 půjčil na hostování. Na Moravě ho chtěli udržet, ale nepodařilo se.



Vypadají nyní jako moulové. Ghanský obr (193 cm) si v ročníku 2016/2017 navlékl dres 1. FC Slovácko, předvedl, že by mohl být nesmírně platnou posilou, nastoupil do třinácti zápasů a vstřelil jeden gól. Ale o rok později na něj uplatnili opci Bohemians Praha a teď si mnou ruce, jaký kšeft udělali. Tetteh září.



"Věděli jsme, že má kvalitu a ohromný potenciál, to ostatně u nás dokázal," odmítá Stanislav Levý, sportovní ředitel Slovácka, jenž tehdy působil jako trenér. Nařčení, že přehlédl umění ghanského fotbalisty ("Byl ovšem také často zraněný a neměl v nohou celou přípravu, proto své schopnosti nemohl naplno rozvinout"), vysvětluje, proč neoslnil Tetteh už při první české štaci.



"Chtěl jsem, aby zůstal. Když odlétal domů na dovolenou, mluvili jsme s ním a potvrzoval nám, že se chce vrátit, že se mu ve Slovácku líbí. Měl od klubu i zpáteční letenku. Když nepřiletěl, pídil jsem se, co je s ním. Bylo mi řečeno, že si vedení Standardu Lutych nepřeje, aby hostoval v české lize. Když už hostování, tak v Belgii, aby byl pod dohledem," líčí Levý šachy okolo Afričana.

Nadprůměrný hráč, který má rezervy



Tetteh nebyl pro Slovácko úplně neznámou postavou. Trenér Michal Kordula byl ještě předtím, než na hostování přišel, v Ghaně, kde si ho všiml. Když pak přišla ze Standardu Lutych nabídka, věděli, koho berou. Ale jen na hostování. "Oznámili nám, že si ho můžeme koupit za milion a půl eur (skoro čtyřicet milionů korun), což bylo ovšem nad naše možnosti," uvádí výkonný ředitel a člen představenstva Petr Pojezný. Po ročním pobytu se musel vrátit do mateřského klubu, kde si ovšem pevnější pozici nevydobyl.



Belgické zdroje uvádějí, že o Tetteha měly zájem Antverpy nebo St.Truiden, k dohodě však nedošlo. Objevil se nakonec v Bohemians Praha a Klokani ho z angažmá ve Standardu v září loňského roku vykoupili.



"Jsem šťastný, že se nám podařilo dotáhnout přestup Benjamina do našeho klubu. Je to nadprůměrný hráč pro českou soutěž, a to má ještě velké rezervy. Je mladý, má celý fotbalový život před sebou," řekl tehdy pro klubový web ředitel Darek Jakubowicz. Částka se podle zdrojů pohybuje okolo dvou milionů korun, Bohemians mají belgickému partnerovi předat ještě poslední splátku ve výši sto tisíc korun.



Ve Vršovicích si mnou ruce, ve Slovácku útočníka jeho úrovně postrádají. "Očekával jsem, že až se uzdraví a bude mít natrénováno, bude zářit," říká o jeho kvalitách Levý. "Nemá cenu ovšem přemýšlet, co by bylo, kdyby... My jsme měli v Karviné dvě šance, ani jednu bohužel nevyužili, naše kvalita v zakončení to neumožnila. A víc jsme si jich nevytvořili," hodnotí poslední vystoupení týmu v HET lize.



Proč se nepodařilo Tetteha udržet, stále neví. "Byla to pro mě nějaká manažérská hra, do které jsem nepronikl," zdůrazňuje Levý. "Točilo se okolo něj hodně manažerů," potvrzuje Pojezný. "Pavel Zíka z Global Sports se nám snažil pomoci, ale agenti měli s Tettehem jiné záměry, než aby skončil ve Slovácku," dodává.