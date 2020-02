Smutný jubilant Rezek: Po povedené přípravě je to vystřízlivění

Fotbalista Jan Rezek nebude na 300. prvoligový start a vstup do Klubu legend rád vzpomínat. S Příbramí sedmatřicetiletý záložník v úvodním jarním kole nejvyšší soutěže utrpěl vysokou porážku 0:4 v Jablonci. Bývalý reprezentant má jinak do fotbalu stále chuť a s hráčskou kariérou ještě nechce končit.

"Je to pro nás po povedené přípravě docela vystřízlivění, snad to byl jen jeden zápas a vrátíme se k tomu, co jsme hráli na soustředění v Turecku. Ale až do druhé branky to nebylo špatné, pak nás domácí jasně přehráli," řekl novinářům Rezek, jehož celek v úvodu zimní přípravy vyhrál nad Jabloncem (3:1) a překvapivě zvítězil i v generálce s Borisovem.

Do Klubu legend české ligy pro hráče s 300 a více starty se dostal jako 46. fotbalista. Přidal i několik desítek dalších duelů v zahraničních nejvyšších soutěžích. Historickou tabulku české ligy vede Stanislav Vlček se 436 zápasy.

"Někdy koncem roku mi náš tiskový mluvčí připomněl, že na jaře začnu právě 300. zápasem. Ale já to zase zapomněl a až v pondělí před zápasem mi to všichni připomínali," uvedl Rezek.

"Už když jsem se vracel z Kypru a hrál 200. zápas, tak jsem si říkal, že to je docela dobré. Ale co si budeme povídat, je to jen číslo. Raději bych, abychom se mohli letos zase radovat ze záchrany," dodal hráč s 21 starty za reprezentační A-tým.

Připustil, že na konci minulé sezony zvažoval, zda neukončit kariéru. Po vítězné baráži byl psychicky unavený, rozhodování nechal na léto. "Loni jsem toho měl skutečně dost, ale teď raději nic nepředvídám. Cítím se dobře, zvládl jsem přípravu, pořád mě to moc baví, takže do fotbalového důchodu se zatím nechystám," řekl Rezek.

Odchovanec Března u Chomutova vstoupil do nejvyšší soutěže v Teplicích, největší úspěchy ale slavil na jiných štacích: dvakrát získal titul se Spartou, jednou v Plzni. Působil ale také v zahraničí, oblékal dres kyperských klubů Famagusta, Apollon Limassol a Ermis Aradippu, čínského Čchang-čchun Ja-tchaj či ruského Kubaně Krasnodar. Do Příbrami přišel před pěti lety, krátce si odskočil do Teplic. Ve středočeském klubu je klíčovou osobou na hřišti i v kabině.

"Na všechna angažmá, kde jsem něco vyhrál nebo hrál poháry, vzpomínám strašně rád. Teplice, Plzeň, Sparta, ale i Kypr, byly to pěkné chvíle. Tak aby to neskončilo letos v létě nějak špatně," řekl středopolař aktuálně posledního týmu ligy.