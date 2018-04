Snajpr Čermák: Hattrick jsem snad nikdy nedal. Možná v žácích

Po zápase v Brně mohl oslavovat dvojnásobně. Jeho Plzeň přetnula šňůru neúspěchů a odvezla z Brna vítězství. Aleš Čermák se na triumfu podílel čistým hattrickem. Své trefy zaznamenal ve 26., 32. a 48. minutě a hlavně díky němu Západočeši duel opanovali výsledkem 3:1. "Nikdy v životě jsem snad hattrick nedal. Možná na halovém turnaji v žácích," řekl ke svému počinu ostrostřelec.

Plzeň chtěla po několika nevydařených zápasech konečně naplno bodovat a na půdě posledního Brna se jí to také povedlo. V průběhu duelu si vypracovala tříbrankový náskok, který dokázala udržet až takřka do konce. Kosmetickou úpravu skóre zařídil devět minut před závěrečným hvizdem Ashiru, na výsledku už ale jeho trefa nic nezměnila a Západočeši se dočkali zisku tří bodů.

"Každý zápas jsme si říkali, že musíme sérii nezdarů konečně zlomit. Povedlo se nám podruhé na jaře vyhrát, hra dnes nebyla špatná, bylo to těžké utkání. Brno nás od začátku hodně vysoko presovalo, hrálo nátlakový fotbal. Moc nám pomohla ke zklidnění první branka. Jinak to bylo hodně soubojové utkání," hodnotil Čermák.

Ten vsítil všechny góly hostů. Před první trefou využil pěkné kombinace Viktorie a po přihrávce Havla poslal balon ke vzdálenější tyči. Poté si skvěle naběhl za obranu po pasu od Kopice přidal branku číslo dvě.

"Dostal jsem krásně balon za obranu, odskočil jsem od přední tyče a doklepl jsem to do branky," popsal další přesný zásah. Chvíli po poločase zatloukl do brněnské rakve třetí hřebíček. "Bylo to hodně rychlé, zvedl jsem nohu. Míč ji trefil a odrazil se do branky. Možná to bylo i o štěstí," řekl tříbrankový snajpr, který tak dovršil čistý hattrick.

"Nikdy v životě jsem snad hattrick nedal. Možná na halovém turnaji v žácích. Takže si to užívám a jsem rád, že se mi to povedlo," zářil štěstím. V dresu Plzně totiž zaznamenal premiérovou trefu. "Je to pro mě velká úleva. Po obědě jsem si šel lehnout. Přiznám se, že jsem myslel na to, že bych taky mohl konečně vstřelit gól. Netušil jsem, že se na mě usměje štěstí a dám hned tři," přiznal."Doufám, že jsme se odrazili k lepším výsledkům. Uvidíme, jak se to příští týden podaří," uzavřel.