Sparta je pro kluky něco mega, řekl Straka. Prohra mu nevadí

Kouč fotbalistů Karviné František Straka si navzdory porážce svých svěřenců 0:4 na hřišti Sparty ve 12. kole první ligy návrat na Letnou užil. Bývalý hráč a trenér Pražanů si vybavil příjemné vzpomínky na své působení v týmu. Mimo jiné zavzpomínal na kouče Václava Ježka a jeho tréninky vedené na hřišti vedle hlavního stadionu, kde vyroste hotelový komplex.

"Když se sem člověk dostane, dýchne na vás neskutečná nostalgie. Když pak sejdete na trávník, člověk zavzpomíná na kluky, jak jsme tady hrávali. Těch devět let, co jsme tady byl, člověk nezapomene. Pak si člověk uvědomí, jak se atmosféra a všechno ostatní posouvá dál. Viděl jsem, že bourají hřiště vedle stadionu. Co my jsme se tam natrénovali s panem Ježkem," řekl na tiskové konferenci Straka, který se Spartou jako hráč vybojoval čtyři tituly a jako trenér jeden.

Souboj se Spartou vnímali speciálně i jeho hráči. "Jeli jsme sem s tím, že tu nemáme co ztratit, poněvadž tenhle klub je fenomén. Jeden z největší klubů, který tady u nás v České republice máme. Viděl jsem, jak se kluci na utkání těší, že jedou na Letnou, to je něco mega. Z tohohle pohledu si to každý užil. Nic se neděje, že jsme prohráli, jede se dál, je to fotbal bože můj," uvedl jedenašedesátiletý kouč.

Letenští podle něj vyhráli zaslouženě. "Dali nám lekci z efektivity. Sehráli jsme velice dobrý první poločas. Mrzí mě chyby, které jsme v něm udělali. Kdyby Gigli (Ndefe) tam dal za stavu 0:0 z brejku gól, tak by to možná bylo úplně jiné. Co mě mrzí, jsou začátky poločasů, tam jsme to dvakrát nepohlídali. Vyloučení Petráně ukázalo směr a pak už to byla Sparta, která dominovala," konstatoval Straka.