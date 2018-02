Sparta na Slovácku pouze remizovala a zůstává dál pátá

Sparta neudržela vedení na Slovácku a remizovala 1:1. Pražané po klopýtnutí Olomouce v Brně propásli možnost dostat se alespoň do neděle na druhé místo a v tabulce klesli na pátou pozici. Vedoucí gól Sparty vstřelil v 53. minutě Václav Drchal při svém debutu v nejvyšší soutěži, v 70. minutě srovnal Tomáš Zajíc. Letenští potvrdili, že se jim na soupeřových hřištích nedaří, když z posledních devíti ligových zápasů vyhráli pouze dva.

"Odehráli jsme dobrý zápas do okamžiku, než jsme dali branku. Měli jsme do té doby hru pod kontrolou, Zahustel trefil břevno, měli jsme další šance. Jenže po vstřelení gólu nám deset až patnáct minut dělalo Slovácko velké problémy, my jsme vypadli z rytmu," řekl po zápase trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Ten sáhl v sestavě ke třem změnám. Na místě stopera se objevil turecký obránce Kaya, ve středu pole Kulhánek nahradil Mavubu a na hrotu útoku se objevil teprve osmnáctiletý Drchal. Kouč Slovácka Kordula vsadil na stejnou sestavu, která vybojovala v minulém kole vítězství v Ostravě.

I když měla Sparta po celý úvodní poločas výraznou územní převahu, narážela na dobře zorganizované zadní řady soupeře. Po jediné chybě se dostal ve 32. minutě do slibné šance po Frýdkově centru z levé strany Zahustel, který ve skluzu z bezprostřední blízkosti trefil břevno. Hru Sparty tvořili ve středu nové posily Kanga se Stanciem, kteří operovali na velkém prostoru. Ve finální části ale jejich akcím chyběla větší přesnost.

Hráči Slovácka hrozili rychlými protiútoky, které ale často končili ve sparťanské ofsajdové pasti. Až v závěru poločasu se dostal do šance Sadílek, jehož slabá střela ale mířila přímo do středu branky.

Po změně stran hosté zvýšili svůj tlak, který také vedl k otevření skóre utkání. V 53. minutě Stanciu chytře prostrčil míč mezi domácími zadáky volnému Drchalovi, který zblízka neměl problém. "Jsem rád, že se mi podařilo vstřelit branku, ale mrzí mě, že jsme nevyhráli," poznamenal Drchal.

Po inkasovaném gólu Slovácko zvýšilo iniciativu a častěji útočilo. V 70. minutě po Juroškově centru propadl míč k nejlepšímu střelci mužstva Zajícovi, kterému nechali zadáci Sparty hodně prostoru k vyrovnání. Zajíc v tomto ligovém ročníku skóroval posedmé.

"První poločas jsme hráli špatně, Sparta nás přehrávala. Ve druhém to bylo z naší strany lepší, ale paradoxně jsme dostali gól. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a mohli jsme i vyhrát," uvedl Zajic.

Čtvrt hodiny před koncem vynikl domácí brankář Heča, který vyrazil hlavičku Kulhánka. Na druhé straně se blýskl i jeho protějšek Nita, jenž stejným způsobem zlikvidoval akci Břečky. Tým z Uherského Hradiště už cennou remízu ubránil a doma v lize se Spartou neprohrál potřetí za sebou. "Potřebujeme vyhrávat, protože bojujeme o druhé místo. Bod je proto pro nás velmi málo," posteskl si obránce Sparty Ondřej Zahustel.

Také na straně Slovácka vládlo po remíze částečné zklamání. "Štve mě, že jsme jej dostali gól ze standardní situace. Po jeho inkasování jsme už hráli velmi dobře. Neměli jsme co ztratit. Bod jsme si zasloužili. Na druhé straně, kdyby mně někdo řekl, že budeme mít hned po dvou jarních kolech čtyři body po zápasech na Baníku a se Spartou, tak bych tomu nevěřil," řekl trenér Slovácka Michal Kordula.

1. FC Slovácko - Sparta Praha 1:1 (0:0) Branky: 70. Zajíc - 53. Drchal. ŽK: Divíšek, Janošek, Petr - V. Kadlec, Frýdek, Hovorka. Diváci: 4820. Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Janošek - Havlík (57. Navrátil), Daníček, Sadílek (76. Machalík), Petr - Zajíc. Trenér: Kordula. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (82. Mustedanagič), Kanga, Stanciu, Ben Chaim (64. Plavšič) - Drchal. Trenér: Stramaccioni.

Liberci stačil k výhře nad Mladou Boleslaví jeden gól. Slovan měl za mrazivého počasí a sněžení trvalou převahu a o jeho výhře rozhodl po hodině Matěj Pulkrab. Vítěznou domácí premiéru na lavičce Severočechů prožil trenér David Holoubek a jeho nový tým v tabulce bodově dotáhl druhou Olomouc. Boleslav naopak v lize popáté za sebou prohrála a stále víc se propadá do boje o udržení.

"Pro nás to byl důležitý zápas, první domácí, navíc po utkání na Spartě, kde jsme prohráli ač po dobrém výkonu v druhém poločase. Chtěli jsme druhý poločas ze Sparty převést do dnešního zápasu. Kluci zahráli dobře, měli jsme víc brankových příležitostí. Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, musíme zvládat domácí utkání. Jsme spokojeni," řekl na tiskové konferenci Holoubek.

Rozhodčí Nenadál teprve 20 minut před výkopem uznal hrací plochu za způsobilou, i tak se ale oba týmy musely vyrovnat s velmi těžkými podmínkami. Hru znepříjemňoval silný mráz kolem mínus pěti stupňů a také sněžení.

Hostující trenér Dušan Uhrin mladší oproti minulému prohranému utkání s Karvinou zařadil do základní jedenáctky tři nejnovější posily - krajní záložníky Konatého se Susem a slovenského gólmana Polačka. Kvůli chřipce chyběli Matějovský, Magera či Komličenko. Do liberecké sestavy se vrátil útočník Pulkrab.

V první půli měli trvalou převahu domácí, ale k opravdu gólové šanci se nedostali. S jedinou přímou střelou na branku v úvodní půli v podání Potočného si hostující brankář Polaček v pohodě poradil a stejný hráč v 41. minutě mířil hlavičkou vedle. Liberečtí se ještě během první půle dožadovali po zákroku na Kerbra penalty, ale sudí Nenadál zůstal v klidu.

"První utkání doma s Karvinou jsme hráli dobře, i když jsme taky prohráli 0:1. Dnes jsme se ale domácím nevyrovnali v bojovnosti. Věděli jsme, že Liberec bude hrát důrazně, my jsme tak důrazní nebyli. Liberec šel za vítězstvím větší bojovností, byl lepším týmem," uznal Uhrin.

Po přestávce sněžení ještě zesílilo a začalo být stále jasnější, že na stále těžším terénu bude klíčový první gól. K němu se nakonec dopracovali aktivnější Severočeši. Po hodině hry propadl míč z rohového kopu k Oscarovi, jehož zblokovanou střelou zblízka doklepl do sítě Pulkrab. Radoval se z jubilejní desáté trefy v nejvyšší soutěži.

"Byl tam centr zprava, přelétlo mě to. Otočil jsem se, míč se tam vykulil a já to dal levačkou do brány. Věděl jsem, že jsem hodně blízko a stačí to dát kolem brankáře. Že by musela být velká smůla, abych ho trefil," řekl Pulkrab. Gólem si dal dárek k dnešnímu svátku. "Kluci mi už přáli, je to takové dvojí," dodal s úsměvem.

Hosté za celý zápas neměli výraznější šanci a nevystřelili mezi tyče. Naopak v 79. minutě mohl pojistit výhru domácích Coufal, kterého vychytal Polaček. Slovan už v závěru třetí ligové vítězství nad Boleslaví po sobě v klidu udržel.

"Jsme bezradní v útoku, chybí nám důraz a udělat něco navíc. Měli jsme jen jednu pološanci. Musíme se dát hlavou dohromady a udělat vše pro to, abychom situaci otočili," uvedl Uhrin.

Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0) Branka: 60. Pulkrab. ŽK: Folprecht - Takács. Diváci: 2492.

Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát (64. Mikula), Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar (86. Bartl), Bosančič, Potočný - Pulkrab (72. Da Silva). Trenér: Holoubek.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Sus, Přikryl, Mareš (65. Kateřiňák), Konaté (76. Hubínek) - Mebrahtu (63. Ladra). Trenér: Uhrin ml.

Olomouc prohrála v Brně 0:1 a může přijít o druhé místo v tabulce. Zbrojovka, které výhru zařídil gól Rafaela Acosty z 29. minuty, se vzdálila sestupovému pásmu na pět bodů. Hanácký nováček na hřišti Brna prohrál páté utkání nejvyšší soutěže za sebou bez vstřeleného gólu.

"Doma dokážeme hrát kvalitní fotbal a myslím si, že jsme to proti silnému týmu zvládli a ubojovali důležitou výhru," řekl na tiskové konferenci brněnský trenér Roman Pivarník.

Za Olomouc poprvé v lize hrál Řezníček, který minule nemohl nastoupit proti Plzni, odkud v Sigmě hostuje. Devětadvacetiletý útočník se však proti bývalému týmu moc neprosadil.

Úvod duelu přinesl opatrný fotbal. Oba týmy se rozkoukávaly a v mrazivém počasí se dlouho čekalo na větší šanci. Po několika náznacích se ve 29. minutě prosadili Brňané. Ve skrumáži vybojoval míč Kratochvíl, předal ho Krejčímu, který uličkou našel ještě lépe postaveného Acostu. Uruguayský záložník se přízemní střelou trefil přesně k tyči. Olomoucký gólman Buchta si sice konečky prstů sáhl na míč, ale nedokázal ho vytěsnit do bezpečí.

V závěru prvního poločasu ještě na zadní tyči hlavičkoval brněnský stoper Pavlík, ale z těžké pozice v záklonu neuspěl. Hosté v prvním poločase měli nebezpečné protiútoky, ale defenziva Zbrojovky působila jistě.

"Ukázalo se přesně to, co se dalo od zápasu očekávat. Brno hrálo kompaktně, organizovaně, bylo aktivní. Pak jsme aktivitu přebrali my a měli šance. Bohužel jsme naprosto zbytečně inkasovali," uvedl kouč Olomouce Václav Jílek.

Začátek druhé půle nabídl opět zvýšené úsilí domácích. Ti se málem radovali v 55. minutě. Z hranice velkého vápna vypálil Juhar, Buchta vyrazil míč pouze před sebe a mladík Růsek ho dostal do sítě. Gól však nemohl platit pro ofsajd.

Olomoučtí si po hodině hry vypracovali tutovku po střele Plška, ale v poslední chvíli obránce Kryštůfek tečoval míč těsně vedle branky Melichárka. Brněnský gólman poté dokázal z bezprostřední blízkosti vychytat Sladkého.

V poslední minutě odmítl velkou šanci Hanáků na vyrovnání také Plšek, který z voleje trefil jen boční síť. "Je trošku škoda, že jsme soupeři po chybách nabídli šance, ale celkově jsem s výkonem svého týmu spokojen," podotkl Pivarník, který v minulosti Olomouc trénoval.

Sigma nenavázala na domácí remízu 0:0 s vedoucí Plzní a v součtu s podzimem nevyhrála třetí ligové utkání po sobě. Branku Olomouc nevstřelila už 304 minut.

"Hlavním problémem bylo to, že jsme naše šance nevyužili. To byl kámen úrazu. Brno vyhrálo zaslouženě, byť šťastně," konstatoval Jílek.

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 1:0 (1:0) Branka: 29. Acosta. ŽK: Krejčí - Kalvach, Plšek. Diváci: 3492. Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta (83. Ashiru), Kratochvíl (90.+2 Vraštil), Krejčí, Juhar - Růsek (90. Zikl). Trenér: Pivarník. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek (77. Yunis) - Zahradníček (65. Manzia), Houska (65. Hála), Plšek, Kalvach, Falta - Řezníček. Trenér: Jílek.

Teplice doma uhráli bezbrankovou remízu s Ostravou. Největší šance měl domácí útočník David Vaněček, ale nejprve trefil tyč a následně mu Jiří Fleišman vykopl míč z brankové čáry. Teplice zůstaly v tabulce osmé, nováček Baník je nadále poslední se ztrátou čtyř bodů na místa záchrany.

V mrazivém večeru se oba týmy snažily zahřát pohybem a hrál se poměrně aktivní fotbal. Hosté hnalo dopředu vědomí, že jsou poslední v tabulce a nutně potřebují body. V 15. minutě poprvé vážně zahrozil Pazdera, jeho akrobatická střela však skončila jen těsně vedle branky.

Krátce na to měl velkou šanci Granečný, který běžel sám na Diviše, ale teplický gólman zůstal neprůstřelný. Na druhé straně zas protáhl brankáře Laštůvku střelou z úhlu Vaněček, který vzápětí po prodlouženém rohu hlavičkoval v dobré pozici mimo.

V dresu Baníku byl hodně aktivní devatenáctiletý záložník Granečný, ale z úhlu nepropálil Diviše a další střelou zamířil vedle.

"V první půli jsme prohospodařili šance, které jsme si vytvořili. Velká škoda je, že hlavně Granečný neproměnil tu svou. Jít do vedení, byli bychom ve výhodnější pozici a hrálo by se nám po přestávce lépe," řekl trenér Baníku Radim Kučera.

Druhá půle dlouho patřila Teplicích, ovšem Vaněček nepotvrzoval, že je nejlepším střelcem týmu. Nejprve nebyla jeho rána dost razantní, pak hlavou po centru na zadní tyč trefil jen tyč, a když v 60. minutě už překonal Laštůvku, tak za hostujícího gólmana zaskočil Fleišman a vykopl míč z branky.

"Úplně spokojení být nemůžeme, utkání chyběla branka z naší strany. V prvním poločase jsme přečkali velkou šanci soupeře a po změně stran jsme naopak měli my tři stoprocentní příležitosti. Hra se celkově ve druhém poločase zlepšila, stupňovali jsme tempo, ale ty neproměněné šance nás mrzí," hodnotil utkání teplický kouč Daniel Šmejkal.

Baník už se dostal jen ke dvěma náznakům, které nevyužili Diop a Psyché, a duel tak skončil remízou. Ostrava po osmi venkovních prohrách v řadě získala alespoň bod, Teplice zase protáhly domácí neporazitelnost na devět ligových zápasů.

"I ve druhé půli jsme nějaké šance měli, ale v šestnáctce jsme byli málo hladoví. Naopak Teplice měly po centrech velké šance. Remíza 0:0 je asi spravedlivá," dodal Kučera.