Sparta plánuje rekonstrukci stadionu na Letné

Fotbalová Sparta plánuje částečnou rekonstrukci stadionu na Letné. Pražský klub chce zmodernizovat jižní tribunu, přistavět nové administrativní a komerční prostory nebo vybudovat síň slávy, která v Generali Areně chybí.

Na internetu se objevily snímky návrhů nové podoby stadionu od společnosti Pelčák a Partner Architekti, na kterých velkou část jižní tribuny tvoří administrativní budovy. Ty se nachází i na tradičním místě "kotle" pro tvrdé jádro sparťanských fanoušků, což se nelíbilo mnoha diskutujícím. Kritizován byl také jeden ze spojovacích sloupů za brankou uprostřed tribuny. Podle Sparty však nejde o schválené finální návrhy a vedení klubu vyhotovenou studii nyní projednává.

Změnou by neměla projít pouze jižní tribuna, která byla modernizována naposledy v roce 1994. "Uvažovanou variantou rekonstrukce je také snížení úrovně hřiště a vybudování nové první řady v ochozech všech čtyř tribun kolem hřiště. Tímto krokem by se snížila hrací plocha na úroveň betonové plochy, která trávník obklopuje," uvedla Sparta na svém webu.

Zlepšeny mají být i prostory pro fanoušky v ochozech i zázemí jako toalety nebo občerstvení. Plánovány jsou také další inovace jako nové velkoplošné obrazovky nebo ozvučení a osvětlení na stadionu. Zamýšlená modernizace jižní tribuny by pravděpodobně znamenala snížení divácké kapacity, která aktuálně činí 18 887 míst.

"Důležitým aspektem uvažované rekonstrukce by byl fakt, že by klub posílil po ekonomické stránce i jinou cestou, než je finanční podpora ze strany majitele. Všechny příjmy z případných pronájmů prostor a dalšího komerčního využití by plynuly do klubového rozpočtu," uvedla Sparta. Termín rekonstrukce klub neupřesnil, podle webu tn.cz by měla proběhnout v následujících čtyřech letech.