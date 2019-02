Sparta titul nezíská, myslí si bookmakeři.

Nejvyšší česká fotbalová soutěž startuje už tento pátek a zájem o ni narůstá. I mezi sázkaři. Trefit nějakou nečekanost může být hodně příjemné, ale také vyhazování peněz. Přestože Sparta Praha má nejvyšší rozpočet a mohutně před zahájením ročníku 2018/2019 posilovala, po zbrabraném podzimu se jí už ve spojitosti s titulem nevěří.

Po podzimu stojí rudí na páté příčce, na vedoucího soka Slavii ztrácí hrozivých sedmnáct bodů, na druhou Plzeň, obhájce trofeje, třináct. Před ní jsou - ale na dostřel - ještě Baník Ostrava a FK Jablonec. Na ohňostroj nad Letnou to letos nevypadá.

"Sparta reálné naděje na titul letos nemá," myslí si Karel Brettschneider, bookmaker sázkové kanceláře Chance. "Ztráta je příliš vysoká a soustředí se na další sezonu, ve které bude chtít na titul útočit," rozebírá její možnosti. "V jarní části pro ni bude hlavní cíl zajistit si místo v pohárové Evropě. Ať už umístěním v tabulce nebo výhrou v domácím poháru. Musí také zapracovat na herním projevu a získat zpět svou tvář. To bude určitě další z cílů," zvažuje Brettschneider.

Vypsané kurzy tomu ostatně odpovídají. Favoritem na titul je podle Chance podzimní premiant Slavia 1,2:1, následuje Viktoria Plzeň 4,2:1, až za nimi je Sparta 150:1, čímž ovšem předskakuje mužstva v tabulce dosud výše umístěná - Jablonec 200:1 a Baník Ostrava 400:1. Trefit prvenství Sparty by tedy byl obstojný sázkařský počinek. Kdo se odhodlá?

Sázet na krále střelců je oproti tomu skoro bezpředmětné. Ruský útočník Nikolaj Komličenko ve službách Mladé Boleslavi si do jara přenáší osmnáct zásahů a nikam neuteče, jak se spekulovalo, podepsal kontrakt do roku 2022. Za ním se plouží slávistická puška Miroslav Stoch s jedenácti zásahy a dva exotičtější legionáři Jean-David Beauguel, jenž přestoupil ze Zlína do Plzně, a sparťanský Benjamin Tetteh s devíti góly.

"Nikolaj Komličenko bude králem střelců," tvrdí Brettschneider. "Jeho náskok sedmi gólů je natolik výrazný, že by ho měl bez problémů udržet a možná ještě navýšit," ubezpečuje. "Pro Boleslav je to výborná situace, protože ho v zimě získala z Krasnodaru na přestup a může ho v budoucnu výhodně zpeněžit. Její hra je na něm postavená a určitě se na tom nic měnit nebude," přetřásá jeho pozici v týmu. "Jediná překážka by mohlo být vážné zranění," upozorňuje Brettschneider na okolnost, která by mohla mít fatální dopad.

Komličenkův gólový náskok je tak výrazný, že sázková kancelář Chance na jeho korunovaci ani kurzy aktuálně nevypisuje.