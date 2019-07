Sparta vstupuje do nové sezóny. Co jí může zlomit vaz?

Už v neděli čeká sparťany ostrý start do nové sezóny, první prověrkou nového kouče Václava Jílka bude Slovácko. Mělo by jít o relativně snadného soupeře, jenže jak letenští v minulosti několikrát ukázali, umí klopýtnout i tam, kde se to nečeká. Od změny trenéra, angažování posil i návrat k českým hráčům čeká Sparta hlavně obrození.

Už je to šest let, co se fotbalisté v rudých dresech naposledy radovali ze zisku titulu mistrů ligy. A nejen to. Mančaft, jenž měl nejvyšší ambice, chtěl uspět i na evropském, možná světovém poli, proč ne. Realita? Sparťani mohou být rádi za třetí příčku, kterou vykopali v odehrané sezóně. To je pro klub, který má víc než stoletou historii a jeho hráči jsou zvyklí vyhrávat, zkrátka málo.

Ano, bylo hůř. Angažování kouče Stramaccioniho se ukázalo být nešťastnou volbou, kterou mančaft i fanoušci krutě odnesli. Trenér hýřil penězi, kupovat zahraniční posily jako brambory na trhu. Ti se nakonec zase takovými posilami být neukázali. Jistě, nelze všechno svést na letenského nepřítele číslo jedna. Angažování Itala mělo Spartě pomoci na vrchol v době kolísání, bohužel ji ještě více potopilo ke dnu.

Nesoulad, chybějící pověstné rudé srdce, absence jakékoliv taktiky, "bordel" mezi hráči. Koncept veškerý žádný. Po propuštění Stramaccioniho se pražané dlouho dostávali z nezáviděníhodné situace. Trenéři Hapal ani Ščasný tým nespasili, nicméně jen těžko jim to mít za zlé. Nové vdechnutí by tehdy Spartě nejspíš nedal ani sám fantastický Jürgen Klopp, letenští potřebovali k rekonvalescenci především čas, nové hráče, nové vedení a pohodu uvnitř mančaftu.

Faktory pro výhru

Teď je to tady. Současný generální manažer a bývalý hráč, srdcař Tomáš Rosický. Postupem času se ukazuje, že je člověkem na správném místě. Povolání Václava Jílka může být skvělým tahem, přestože v osudí bylo zajímavých jmen více. Dvaačtyřicetiletý kouč už Spartu zná, několik let zde strávil jako asistent. V posledních čtyřech sezónách pak trénoval Olomouc. Jeho hlavním cílem je vtisknout letenskému mančaftu tvář.

Přísná morálka, pracovitost i zarputilost jsou vlastnosti, které po návratu na Letnou našel. Technicky vybavené mužstvo očekával, tohle je bonus navíc. Sparťani chtějí, cítí šanci vrátit svůj klub zpět na vrchol.

V létě Sparta navíc přivítala dvě klíčové posily, které mohou zamíchat kartami. Kozák aspiruje na titul střelce roku, jeho góly jsou fantazií. Namazávat mu navíc bude Michal Trávník, tahle dvojice se může stát podobně silným duem, jako Ngadeu a Deli v konkurenční Slavii.

Co schází?

Nita v brance je dobrou jistotou, obrovskou silou pro celý klub může být talent Hložek. Mladík bez bázně a hany patří k největším nadějím českého fotbalu.

Jedna věc by v boji o titul mohla letenským zlomit vaz. K jásotu snad všech fanoušků rudých posílil v loňské sezóně Sparťany Bořek Dočkal. Bohužel po pár odehraných utkáních dlouho absentoval kvůli zranění a zatím to vypadá, že nezasáhne ani do podzimní části sezóny. A taková mezera v klíčové roli by mohla být pro tým kouče Jílka osudná.