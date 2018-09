Sparta vyhrála, Ščasný zůstává. Zatím na dobu neurčitou

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Praha Zdeněk Ščasný, který dočasně převzal A-tým po červencovém odvolání kouče Pavla Hapala, setrvá v roli trenéra delší dobu. Vedení letenského klubu v čele s předsedou představenstva Danielem Křetínským mu po pátečním ligovém vítězství 2:0 nad Duklou prodloužilo mandát na dobu neurčitou.

"Dohodli jsme se se Zdeňkem Ščasným, že si svou misi u prvního týmu prodlouží. Tým pod jeho vedením zaznamenal herní i výsledkové zlepšení a nechceme do něj v tuto chvíli zasahovat další výraznou změnou," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Ščasný nahradil Hapala po porážce 0:2 v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na hřišti Spartaku Subotica. Letenští sice navzdory výhře 2:1 v domácí odvetě ze soutěže vypadli, ale pod sportovním ředitelem se zvedli. Sparta si od změny na lavičce připsala pět vítězství, z toho čtyři v lize, a dvě remízy.

"Chtěl bych, aby to vydrželo do konce podzimu. Proč? Protože by to znamenalo, že hrajeme dobře a že vyhráváme. Určitě ale ne kvůli mým vlastním ambicím. Řekl jsem jasně, že jsem nechtěl nahradit trenéra Stramaccioniho a pak nakonec ani Pavla Hapala. Ale bylo to v danou chvíli nezbytné, protože přivádět kohokoliv cizího do mužstva nebylo optimální," řekl Ščasný novinářům.

"My jsme si s vedením řekli, že pokud to bude takhle pokračovat, tak že to teď nějak vydržíme. Ale je to hlavně proto, abychom měli čas a vybrali s klidem potenciálního trenéra. Můžeme to na konci podzimu zase celé přehodnotit, ale to záleží samozřejmě na výsledcích a vedení," dodal Ščasný, který už v minulosti Spartu trénoval.