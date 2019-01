Sparta zamezila odchodu Stanciua. Prodej Šurala se řeší

Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu chtěl přestoupit ze Sparty, ale nabídka, která na Letnou dorazila, neodpovídala představám pražského klubu. Sportovní ředitel Tomáš Rosický proto počítá se setrváním Stanciua i pro jaro. S týmem zahájil přípravu stejně jako reprezentant Josef Šural, který se nedohodl na prodloužení smlouvy a řeší se jeho případný přestup.

Stanciu přišel před rokem jako tehdy nejdražší hráč české ligy za 4,6 milionu eur (asi 117 milionů korun). Po nepovedeném podzimu však dostal nabídku z Egypta, která ho finančně lákala, a požádal Spartu, aby ho uvolnila.

"Jeho agenti nám sdělili, že přijde velká nabídka. Nakonec přišla, ale byla výrazně nižší, než bychom byli schopni akceptovat. Nico o to měl zájem, ale v tomto byznysu musí být spokojené obě strany. Takže pokud se něco nezmění, bude pokračovat v dresu Sparty," řekl Rosický na čtvrteční tiskové konferenci.

Jiná situace je kolem Šurala, jemuž v létě končí smlouva a nedomluvil se na jejím prodloužení. "Bylo by nefér svalovat to jen na Pepu, protože klub na tom má také svůj podíl viny. Takže teď musíme najít řešení, které bude dobré pro obě strany. Pepa má nabídky ze zahraničí, tak uvidíme, jestli se s někým domluvíme," prohlásil Rosický.

Sparta zahájila zimní přípravu s 31 hráči včetně už dříve oznámených posil Davida Karlssona a Martina Haška. Po zranění se vrací také Václav Kadlec a šanci dostanou i odchovanci Dominik Plechatý, David Šnajdr a Daniel Mareček. Zraněný záložník Tal Ben Chaim pokračuje v Izraeli v rekonvalescenci a k týmu se připojí na přelomu února a března. Mihailo Ristič odešel po skončení hostování.

"Máme v týmu hodně odchovanců. Zařadili jsme další tři mladé kluky, kteří udělali progres a chceme je vidět v přípravě. Je to určitě správná cesta, aby kluci viděli, že dostanou šanci, když si ji zaslouží. Na tom já mám velký zájem," uvedl Rosický. "Máme mladé útočníky, kterým chceme dát šanci. Čas je na to dobrý," dodal.

Nadále však hledá vhodné posily. "Nadále chceme být aktivní, porozhlížíme se po změnách a uvidíme, co přinesou další dny," sdělil Rosický. Zřejmě se však nebude jednat o kapitána reprezentace Bořka Dočkala z čínského celku Che-nan Ťien-jie. "Je to zajímavé jméno, to si nebudeme nalhávat, ale momentálně s jeho čínským týmem nevyjednáváme," prozradil Rosický.

V pátek podstoupí sparťané fyzické testy na FTVS. První přípravné dvojutkání se koná 9. ledna na Strahově proti Českým Budějovicím. V dalších duelech se Sparta utká s 12. ledna s Chotěbuzí a 16. ledna s Vltavínem. Na soustředění do Španělska Sparta odlétá 18. ledna.