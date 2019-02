Splněné přání. Masopust dal první gól za Slavii před tribunou sever

Záložník Lukáš Masopust si hned při druhém soutěžním startu za fotbalisty Slavie připsal první gól. V dohrávce 22. ligového kola se Slováckem zvýšil na 2:0 a ideálně tak oslavil jubilejní 150. utkání v nejvyšší soutěži, na které čekal od začátku listopadu. Premiérové trefy v červenobílém dresu se navíc dočkal před severní tribunou a "kotlem" nejvěrnějších fanoušků, jak si přál. Pražané i díky němu zvítězili 4:0 a dál vedou tabulku o tři body před Plzní.

"Bylo to hrozně krásné dát gól za Slavii, ještě takhle na tribunu sever. Úplně mě to strhlo. Takhle nějak jsem si vysnil první gól za Slavii," řekl novinářům Masopust.

Zimní posila z Jablonce se trefila ve 40. minutě z první po centru Miroslava Stocha. "Nádherně mi to nachystal, já to jen slíznul. Počkal jsem si tam. Zůstal jsem mezi obráncem a stoperem. Jak jsem šel do náběhu, obránce mě nezachytil a stoperovi jsem zůstal za zády. Myslím, že o mně ani nevěděl," uvedl Masopust.

Na 150. ligový start čekal od začátku listopadu, kdy se ještě jako hráč Jablonce vážně zranil po faulu Jána Ďurici na Dukle. "Vydařené jubileum. Čekal jsem na ten 150. start dlouho. Věděl jsem to. S tiskovým mluvčím jsme si už dělali srandu, kdy si to konečně připíšu," podotkl Masopust.

Do prvních dvou jarních kol nezasáhl, ale ve čtvrtek dostal šanci v základní sestavě v Genku, kde Slavia po výhře 4:1 vybojovala postup do osmifinále Evropské ligy. Dnes nastoupil znovu.

"Když jsem seděl na lávce, tak jsem z toho byl nervózní, kdy to přijde. Ale pak jsem si řekl, že to prostě jednou přijde. Když jsem z toho už přestal být nervózní, tak to zrovna přišlo v Genku," uvedl Masopust.

"Jsem rád, že jsem teď odehrál dva zápasy, že jsem se nějak podepsal na výsledcích. A samozřejmě to pomáhá mému sebevědomí. Určitě je příjemné, když dáte takhle brzo gól. Je nás tu spousta, hrát může každý. Uvidíme, co trenér nachystá na příští zápas," dodal šestadvacetiletý záložník.