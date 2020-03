Staronový kouč Páník: nepálím za sebou mosty.

Po 25 měsících usedl na lavičku zlínských fotbalistů opět trenér Bohumil Páník, který vystřídal odvolaného Jana Kameníka. S klubem podepsal třiašedesátiletý kouč dlouhodobou smlouvu, ale jeho prvořadým úkolem bude zachránit tým v nejvyšší soutěži. Po zisku jediného bodu ze čtyř jarních kol se Fastav propadl na čtrnáctou příčku tabulky, která by v konečném účtování znamenala účast v baráži.

Se záchranářskými pracemi má Páník bohaté zkušenosti, ode dna vytáhl před dvěma lety Ostravu, kterou vedl do konce loňského roku. "Baník na tom byl ještě hůř než my teď. Ale věřím tomu, že když do toho dáme všichni všechno, tak se to povede. Kdybych neměl tento názor, tak sem nejdu," řekl Páník na tiskové konferenci.

"Receptem je nehrát na krásu, ale na body. Ve hře je jeden Černý Petr a dva Modří Petři, kteří jdou do baráže. Je potřeba z toho vylézt. Kdo by řekl, že teď z toho zatím vypadává Karviná, která byla přes zimu tak dole? Tabulka se rozdělí a bude to o mentální síle," prohlásil zkušený kouč.

Podle něj je potřeba, aby zlínští fotbalisté získali větší sebevědomí a postupně ve hře navázali automatismy. "Věřím, že hráči jsou tady vybraní dobře, ale nesmí se opakovat chyby. Taktické lze odstranit hned, u technických to trvá déle, je potřeba hráče posunout. Někdy je to o štěstí, ale nesmíte na to spoléhat. Je to o zodpovědnosti, přístupu, o skloubení hry celého týmu," uvedl Páník.

Když před prvním tréninkem přepočítával hráče v kabině, zjistil, že se Zlín od jeho minulého angažmá hodně změnil. "Při mém odchodu před dvěma lety tu nebylo šestnáct hráčů ze současného kádru. To jsou dvě třetiny mužstva. Je tu hodně mladých a zajímavých hráčů, což je potenciál, s kterým se dá hodně pracovat. Dnes jsme hráli 2x20 minut modelový zápas a potvrdilo se to," konstatoval Páník.

Nijak ho netrápí, že ve Zlíně podruhé vstoupil do stejné řeky. "Nejsem takový, abych za sebou pálil mosty. My jsme se vídali, nebyl problém si podat s úsměvem ruce. Takový je fotbalový život. Kdo to nechápe, tak se s fotbalem nesžije. Jsou horší věci na světě, než ztratit či získat místo trenéra. Lidé se stěhují a migrují ve velkém. To je vývoj," prohlásil bývalý kouč Olomouce nebo Poznaně.

Kdyby Zlín s nabídkou otálel, mohl vést například poslední Příbram, která ho také oslovila. "Komunikoval jsem s Jardou Starkou i s jeho synem Janem. Jednání ve mně zanechala výborný dojem. Byla to dobrá výměna názorů. Ale ozval se Zlín. Tady jsem doma. Když jdete do světa, chce to trochu odvahy. Já jsem se nebál jít do světa, ale tady se udělalo spousta práce, co jsem tady nebyl, a tak jsem tady zpátky," uvedl Páník.