Strach z fotbalových chuligánů. Eden pohlídají stovky policistů

Na sobotní fotbalový zápas mezi Slavií Praha a klubem Bohemians Praha 1905 budou na stadionu v Edenu a v jeho okolí dohlížet stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké policie. Při dohledu nad silničním provozem a veřejným pořádkem jim navíc budou vypomáhat desítky městských strážníků. Informoval o tom mluvčí pražské policie Jan Rybanský, který zároveň připomněl, že na stadionu i mimo něj platí zákaz odpalování pyrotechniky.

Brány fotbalového stadionu ve Vršovicích se otevřenou v sobotu v 18.00. "Policisté budou již v průběhu dne monitorovat pohyb fanoušků obou celků na území metropole," uvedl Rybanský. Dodal, že v případě potřeby bude zajištěn doprovod fanoušků ke stadionu.

V rámci bezpečnostních opatření musí návštěvníci zápasu počítat s kontrolami u vstupů na stadion. Přijít by proto měli s dostatečným předstihem. K cestě doporučuje policie využít přednostně městskou hromadnou dopravu.

"Zároveň upozorňujeme, že dle zákona není dovoleno mít před, při i po zápase zahalen jakýmkoli způsobem obličej tak, že by to stěžovalo jednoznačnou identifikaci dotyčného," uvedl Rybanský. Zakázáno je také jakékoli používání pyrotechniky, a to i mimo stadion.

Právě na výtržnosti fanoušků doplatila fotbalová Slavie koncem července. V úvodním domácím duelu s Olomoucí v Edenu naházeli chuligáni pyrotechniku do sektoru hostů. Slavie následně schválila nový návštěvní řád v Edenu. Fanouškům hrozí za použití pyrotechniky pokuty, v případě závažných prohřešků jim pak klub doživotně zakáže vstup na stadion.