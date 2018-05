Šural: Důležitá výhra, třetí místo si chceme uhrát sami

Fotbalisté Sparty poprvé od říjnového triumfu v Jablonci vybojovali venkovní vítězství a kapitán Josef Šural si mohl se spoluhráči po vydřené výhře 1:0 v Jihlavě hodně oddychnout. Tím spíš, že se jejich tým prozatím dostal na vytoužené třetí místo o skóre před Olomouc, se kterou se v příštím kole Sparta utká v přímém souboji.

"Je to úleva, konečně jsme to ve venkovním utkání urvali. Odrazili jsme se od toho, co jsme chtěli. Že když nedostaneme gól, tak vyhrajeme. Byly tam nějaké situace, kdy jsme měli štěstí, ale šli jsme mu naproti," zhodnotil Šural utkání.

Očekává ale, že třetí místo v tomto kole Sparta neudrží a že Olomouc ve Zlíně ani Jablonec doma s Karvinou nezaváhá. "Všichni, kdo hrají o třetí místo, budou teď bodovat naplno a nezaváhají. Samozřejmě budeme rádi, když někdo ztratí, ale my si to hlavně chceme uhrát sami," prohlásil sparťanský útočník.

K tomu bude klíčové především příští domácí utkání právě s Olomoucí. "Dnešní výhra je důležitá, ale musíme ji hned hodit za hlavu a maximálně se soustředit na příští zápas, který je pro nás extrémně důležitý. Všichni víme, o co hrajeme, protože chceme být nejvýš. Pro nás je priorita třetí místo," dodal.

Šural ale připustil, že výhra v Jihlavě se nerodila lehce. "Byl to náročný zápas a posledních 30 minut už bylo jen o bojovnosti. Jihlava ukázala, jak se hraje o záchranu. Hráli tvrdě, důrazně, ale fair play. Doufám, že to zvládnou a zachrání se," přál soupeři Šural. "Museli jsme to ubojovat. Třeba Plavča (Srdjan Plavšič) má snad 40 kilo a 150 centimetrů, ale byl to jeden z největších bojovníků. Ukázal, že v tom výška nehraje roli," pochválil Šural spoluhráče.

Právě levá strana s Plavšičem a Costou podle něj zahrála velmi dobrý zápas. "Věřil jsem, že přes naši levou stranu se nakonec prosadíme, protože se nám tam dařilo. Já tam jednou jejich akci netrefil, tak jsem doufal, že nám připraví ještě jednu šanci. A nakonec to trefil Kanga," konstatoval Šural.

"Kanga je v každém zápase aktivní, někdy se mu daří víc, někdy míň, ale na hřišti je cítit. Snaží se to dirigovat, chodí si pro míče, nebojí si míč vzít v těžkých pozicích a dnes byl odměněn gólem," dodal.