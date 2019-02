Tajemné jaro začíná v zimě. Fortuna:Liga se opět probouzí

Za okny haldy sněhu, dokonce i v Praze. Fotbalová liga startuje nečekaně už druhý víkend v únoru po velmi krátké zimní přestávce. Česká nejvyšší soutěž se opět rozjíždí, nově i s nadstavbou. Od níž nikdo netuší, co přinese.

Na jaře pouze jedenáct kol, pak rozdělení na tři části. Česká liga poprvé historii neskončí po třiceti odehraných kolech, ale bude pokračovat dál. Nejlepší šestice se utká o titul, sedmý až desátý o šanci na Evropskou ligu a poslední sextet si zahraje o záchranu, tak je nastavena nadstavba. "Nevíme, co od ní čekat," shoduje se většina trenérů k revoluci, kterou čeká nejvyšší fotbalová soutěž.

K titulu má nejblíže Slavia. Náskok čtyř bodů se může na první pohled zdát jako ošemetný, ale Pražanům se výborně dařilo v přípravě. Kádr neoslabili, ba naopak, a na rozdíl od Plzně nebudou mít takové problémy v útoku jako Západočeši. Hodně napoví jejich vzájemný duel příští týden a také jak se oběma povede vstup jarní fáze Evropské ligy. V případě vítězství sešívaných by se o vítězství v lize mohli připravit jen oni sami.

Nadstavba tak nabídne daleko větší drama o třetí místo než boj o titul. Po podzimu se na něm usadil Baník, ale navázat na výkony z předchozí části bude mít složitější, i když Olomouci se něco podobného loni povedlo. Zvlášť, když v závětří čeká ani tak oslabený Jablonec, jako spíš Sparta, od níž se čeká, že se zvedne, a měla by to být ona, kdo by měl zaútočit na pozice zaručující pohárovou Evropu, aby se vyhnula případně i ošemetnému duelu s vítězným týmem play-off. Jinak bude na Letné znovu zle.

Ostrava může hrát i o budoucnost Milana Baroše. Ten už měl myšlenky na ukončení kariéry po minulé sezoně, ale rozhodl si ji ještě o rok prodloužit, a kdo by si poté nechtěl zahrát s mateřským klubem evropské poháry, pokud by je Baník vybojoval. V létě 37letý útočník by u toho zřejmě nechtěl chybět. Česká liga může zažít i rekord. Našlápnuto má k němu výborně boleslavský Nikolaj Komličenko. Na podzim zaznamenal 18 tref v 19 zápasech a do vyrovnání Davida Lafaty mu schází sedm zásahů, což je rozhodně v jeho silách.

Zajímavější než boj o titul bude zřejmě ten o záchranu. Do něho, vzhledem k nadstavbě, se zapojí hned šest klubů. Nejvážnějšími adepty na sestup jsou Dukla a Karviná. Zatímco Pražané posílili a i v přípravě se jevili dobře, o Slezanech se to říci nedá. O ligu níž tak půjdou zřejmě oni. Podobně jako Dukla posílili i Bohemians, kteří by se měli bezpečně zachránit, stejně tak i Olomouc. Velkou neznámou je poté Příbram, které by se nově vytvořená baráž proti týmům z druhé ligy mohla rovněž týkat.