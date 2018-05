Titul trošku mrzí. Ale hlavně, že jsme zvládli pohár, hlásí Škoda

Poslední zápas sezony se fotbalistům Slavie náramně povedl. Soupeře z Teplic porazili vysoko 3:0 a udrželi druhé místo tabulky. Na vítězství se podílel i útočník Milan Škoda, jenž pomohl dvěma gólovými nahrávkami. Se sladkou tečkou za dalším ligovým ročníkem byl spokojený. Stejně tak se ziskem poháru a druhou příčkou. Líto mu bylo jen titulu, který sešívaným protekl mezi prsty. Druhé místo ve finále bereme. I když ten titul trošku mrzí, tak co se dá dělat, hlavně, že jsme zvládli pohár," hodnotil.

Slávisté potřebovali v Teplicích vyhrát, aby si definitivně zajistili druhou příčku ligové tabulky. To se jim díky třem brankám také povedlo. Nahrávkami k trefám přispěl i Škoda, jenže hned dvakrát vybídl spoluhráče ke změně skóre.

"Samozřejmě, já jsem si teď neříkal, že musím dát gól. Věděl jsem, že tady hlavně musíme uspět bodově, abychom udělali kvalifikaci Ligy mistrů. S tím jsme do zápasu šli a já nemyslel na to, jestli dám gól nebo ne. Potřebovali jsme nutně vyhrát nebo remizovat, což se nám povedlo," hodnotil po výhře.

Přestože si jeho celek zajistil předkolo Ligy mistrů a získal ligový pohár, nebyl sešívaný kanonýr se sezonou tak úplně spokojený. "Já jsem od končící sezony očekával, že bude úplně tou nejlepší v mé kariéře, ale hned na začátku se nám sen o Lize mistrů rozplynul. To bylo nepříjemné, jeden cíl se nám prostě nepovedl. Pak jsme hráli skupinu Evropské ligy, což bylo super."

"Ale už po podzimu jsme ztráceli dost bodů na Plzeň, nebylo to úplně tak, jak jsme si představovali. I přesto si ale myslím, že jsme na jaře mohli Plzeň více potrápit. Kdybychom zvládli zápasy jak v Liberci, tak doma se Slováckem, tak jsme mohli do boje o titul ještě zasáhnout," popisoval.

Konečná druhá příčka byla pro červenobílý celek i jeho snajpra vcelku slušnou náplastí. "Když vezmu, jak suverénní měla Plzeň podzim, tak druhé místo samozřejmě bereme. Má to svoji váhu, je to kvalifikace Ligy mistrů, je tam možnost se do ní dostat."

"Titul trošku mrzí, tak co se dá dělat, hlavně, že jsme zvládli pohár, nějakou trofej máme," pochvaloval si. Teď už se ale těší na zasloužené volno. "Potřeboval bych dovolenou, docela se na ni těším, ale nebudu nikde u moře nebo podobně. S přítelkyní plánujeme svatbu, tak budu v Čechách," uzavřel.