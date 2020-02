Trpišovského trápí zranění opor. Kdo za týden nahradí Součka?

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský doufá, že svalové zranění Nicolaeho Stanciua ze sobotní generálky na začátek jarní části sezony nebude vážné. Není však jisté, zda rumunský reprezentant bude připraven za týden nastoupit v úvodním ligovém zápase na půdě Bohemians 1905.

"Jak je to vážné se zraněním Nica Stanciua, ještě uvidíme. Má problém v lýtku, snad ne úplně vážný. Šel ihned preventivně dolů, protože v něm pociťoval jistý diskomfort," uvedl Trpišovský v rozhovoru pro klubový web.

Stanciu v generálce proti švédskému Hammarby, nad kterým Slavia zvítězila 4:2, ve třetí minutě otevřel skóre, ale už za šest minut musel střídat. Červenobílí měli problémy ve středu zálohy už předtím - lídr Tomáš Souček odešel do West Hamu, zranění trápí Ladislava Takácse a Ibrahima Traorého a kvůli karetnímu trestu nemůže v úvodu jara hrát Oscar.

"Laca Takácse píchlo v achilovce. Doufám, že to nebude nakonec tak vážné, jak to vypadalo. Pozítří podstoupí ještě magnetickou rezonanci a poté budeme moudřejší. Z 99 procent to budou dva týdny," uvedl Trpišovský.

"Ibra Traoré má zranění ze zápasu s Valerengou, při soupeřově první šanci dostal koňara do kolene. Má to oteklé a bolestivé. Těžko soudit, ale doufám a pevně věřím, že bude připraven na Bohemku," dodal Trpišovský.

Vzhledem ke zraněním ještě není zcela rozhodnutý o sestavě pro první jarní zápas. "Před generálkou jsme měli jasno o devíti postech. Teď to hodně ovlivní Nico podle toho, jestli bude k dispozici nebo nikoliv. U dvou zbývajících ještě uvidíme. Promluví do toho i David Zima, který má ze včerejšího zápasu také takové drobnější zranění. Moudřejší při skládání sestavy budeme až v průběhu týdne podle zdravotního stavu," řekl kouč.