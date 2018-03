Trpišovský řval v kabině, pak děkoval za videorozhodčího

Po poločase byli zralí na expres do Vršovic. Aby ne, snad žádné derby z 289. střetnutí nemělo tak jasný průběh první půle. Slavia se ale po mátožné pětačtyřicetiminutovce obdivuhodně probrala ze zimního spánku a i díky laxnosti Sparty slaví neuvěřitelnou remízu 3:3. " Odnaučil jsem se radovat ihned po gólu,” ulevil si trenér sešívaných Jindřich Trpišovský poté, co k vyrovnávacímu gólu pomohl videorozhodčí.

Čím to je, že první poločas dopadl z pohledu Slavie tak katastrofálně?

Beru to na sebe, netrefil jsem sestavu. Náš výkon v první půli postrádal kvalitu, Sparta byla od prvního momentu lepší. Dostali jsme všechny tři góly po standardních situacích. Nevstoupili jsme do zápasu v dobrém rozpoložení, měli problémy s pohybem. Byl to katastrofální poločas, nemám pro něj slova.

Pro ten druhý už ale máte, ne?

Vypadal úplně jinak, taky jsme dali tři góly. Byl to zápas dvou poločasů. Kdybychom si nenechali dát tolik gólů v první půli… I přes pohádkový konec to beru jako ztrátu dvou bodů.

Videorozhodčí čtyřikrát poopravil verdikt hlavního sudího Pavla Královce na hřišti. Nakonec vám v závěru "zařídil” penaltu. Co na to říkáte?

Odnaučil jsem se radovat přímo po gólu, od teď už čekám na to, co bude dělat rozhodčí. Zaplať Panbůh za video. Ukázalo se, kolik rozporuplných situací ve fotbale je. O nějaké góly fotbal okradlo, jiné zase přidalo, jako ten náš penaltový. Kéž by bylo video na všech stadionech co nejdřív. Je to ale divný pocit, radovat se z neuznaného gólu, bývá to rána pro psychiku týmů na hřišti.

Překvapilo vás rozestavění Sparty v první půli?

Přiznávám, že jsme se připravovali na jiné. Hlavně jsme ale do zápasu vůbec nevstoupili tak, jak jsme chtěli, tedy aktivně a být hodně na míči. Víme, že umíme hru vystupňovat, nechtěli jsme pustit Spartu do tlaku. To se nám ale nepodařilo.

Prý bylo v kabině o přestávce hodně rušno. Co jste v šatně vyváděl?

Asistenti mužstvo nejprve uklidňovali, i když to byl průser. Já začal v podobném duchu, ale pak dostal vztek. Uvědomil jsem si, kolik lidí nám fandí. Snažil jsem se ale hlavně motivovat, řekli jsme si, že druhý poločas vyhrajeme pro lidi na stadionu a u televize. Co bude dál, to se uvidí.

Z Letné nakonec odcházeli fandové Slavie spokojení, sparťané naopak soptili. Nejvíc smát se ale může vedoucí Plzeň, souhlasíte?

Ano, je to pro nás ztráta dvou bodů. Kvůli našim cílům nekoukáme na soupeře, vždy hrajeme na vítězství. Vydolovali jsme ale bod v posledních minutách, takže ho brát musíme. Jsem rád, že jsme odčinili poločas a ukázali, že má tým velkého ducha, bojovnost a sílu. Jen se musíme vyvarovat chyb.

Brankář Ondřej Kolář neměl svůj zápas. Mluvil jste nějak speciálně i k němu po třech inkasovaných gólech?

U třetího gólu šlo o teč, dostali jsme gól z rohu… Na druhou stranu nás pět zápasů držel, teď mu to i přes několik těžkých zákroků úplně nevyšlo. Míč ho netrefoval, čelil ale pozicím, kterým by čelit neměl.

Do zápasu nastoupili po zranění Škoda i Hušbauer, naopak jste přišli Van Burena, kterému museli z kabiny pomáhat spoluhráči.

Vypadá to na vážné zranění, pokud se potvrdí, může chybět do konce sezony. Škoda i Hušbauer měli zdraví na hraně, bylo to padesát na padesát. Za jiné situace než v případě derby by zápas neabsolvovali, museli jim dát injekce a prášky na bolest. Oba ale pomohli strhnout mužstvo. Snad z toho nebudou mít také větší následky…