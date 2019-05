Trpišovský slavit nebude. Jaké má se Slavií další cíle?

Sotva fotbalisté pražské Slavie převzali pohár pro ligového mistra a v součtu s triumfem v poháru získali po 77 letech double, začal už jejich trenér Jindřich Trpišovský myslet na příští sezonu. V létě bude mít před sebou s červenobílými další velký cíl - pokusit se ze závěrečného 4. předkola podruhé v historii a poprvé po 12 letech projít do základní skupiny Ligy mistrů.

"Já nejsem přeborník ve slavení, to nechám na klucích. Já jsem spíš rád, že už je to všechno za námi. Musíme se už chystat na další sezonu. Dostat se do Ligy mistrů je vždy obrovská motivace, bude to jeden z našich obrovských cílů pro příští sezonu," řekl novinářům Trpišovský po výhře 2:1 v posledním kole ligové nadstavby v derby nad Spartou.

"Máme za sebou dva vrcholy tohoto roku. Dostali jsme se tak daleko v Evropské lize, nyní double a jednoznačně v srpnu je hlavní prioritou druhé poloviny roku dostat se do Ligy mistrů. Na to jsme tým skládali, na tom pracujeme. To je náš sen, k tomu budeme upínat veškerou naši pozornost," dodal předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Červenobílí vloni vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, nyní vstoupí do kvalifikace až v závěrečném předkole. "Myslím, že je to obrovská výhoda, že jsme o kolo dál než vloni. Myslím, že i tým je mnohem zkušenější, je dál na té své cestě. Myslím, že jsme si za tuhle sezonu dokázali v Evropě, že můžeme hrát s každým a potrápit každého," připomněl Trpišovský, že Pražané došli až do čtvrtfinále Evropské ligy.

"Bude to samozřejmě otázka souběhu více věcí, otázka soupeře, momentální formy, jak se nám vrátí kluci z reprezentací. Vypadá to totiž, že přípravu začneme s 12 lidmi. Budeme de facto dva zápasy od skupiny. Kdyby se to podařilo, bylo by to famózní završení toho, co se nám podařilo v této sezoně," dodal Trpišovský.

Žádnou velkou obměnu kádru nečeká. "Budu spíš tlačit na to, aby tenhle tým zůstal, protože je skvělý. Potřebujeme spíš jen drobnosti. Důležitější bude, aby hráči zůstali. Posily můžou přijít, ale bůhvíjak jim to bude dlouho trvat, protože není snadné se tady prosadit do základní sestavy. Pokud kádr zůstane a přivedeme dva hráče, budu spokojený," uvedl v televizním rozhovoru Trpišovský.

Hlavním strůjcem současných slávistických úspěchů je podle něj Tvrdík. "Myslím, že není moc lidí, kteří za tři a půl roku působení ve fotbale dokázali tolik jako on. Všichni víme, kde byla Slavia před jeho příchodem. Já tu v tu dobu nebyl. Co jsme dokázali spolu s hráči letos, je jen vrchol pyramidy, která začala před časem. Myslím, že by všichni slávisti měli mít pana Tvrdíka doma na obrázku, jako to dřív bylo s prezidentem. On umožnil rozkvět Slavie do dnešní podoby a všichni věříme, že to není ještě konečná," uvedl Trpišovský.