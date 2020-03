Viděli jsme dobře, stěžoval si Ševčík na zbytečné prostoje.

Fotbalisté Slavie podali podle Petra Ševčíka svůj nejlepší výkon v jarní části ligy, ale v derby se Spartou jim to stačilo jen na bod. Pětadvacetiletý záložník litoval, že v utkání neskočily gólem jeho dvě velké šance, kterými mohl otevřít skóre. Lídr tabulky nakonec doháněl ztrátu po gólu Benjamina Tetteha a Ševčík si oddechl, že se v nastavení podařilo domácím díky Petarovi Musovi vyrovnat.

Nakonec tak bral bod jako zisk. "Prohrávali jsme 0:1 a v závěru už to bylo takové hektické. Oni to v závěru už jen nakopávali. Zaplaťpánbůh, že ta to tam padlo," řekl Ševčík.

Ze hry týmu měl lepší pocit než v minulých zápasech. "Myslím, že herní projev byl dneska chvalitebný, takže na dvojku, když to tak řeknu. Ale byl to náš nejlepší jarní zápas, jak pohybem, tak nabídkou a vším. Škoda, že to furt nedotáhneme do konce," prohlásil.

Slavia po porážkách na hřišti Bohemians 0:1 i na hřišti Slovácka 0:2 a ztratila poprvé v sezoně body doma a nenavázala na domácí výhru nad Opavou 2:0, jediný jarní tříbodový zisk. Náskok Slavie, jejíž kádr ztratil přes zimu několik opor, se před druhou Plzní během čtyř jarních zápasů snížil ze šestnácti na osm bodů

"Vnímáme to, ale máme furt osm bodů, takže není na místě vůbec žádná panika. Dneska jsme prokázali, že jsme navázali na herní styl z podzimu. Když budeme takhle pokračovat v dalších zápasech, tak se nebudeme mít čeho bát," věří Ševčík, že se ztráty Slavie zastaví.

Měl dvě možnosti dostat červenobílé do vedení. V 50. minutě po rohovém kopu jeho volej stihl vyrazit gólman Milan Heča. "Byl to fakt fantastický zákrok. Takhle to netrefím ani na tréninku a on to čapnul, takže klobouk dolů," uznal skvělý reflex sparťanského gólmana.

O dvě minuty později mu nabídl Heča možnost poté, co chybně rozehrál po malé domů, ale Ševčík nezamířil do odkryté brány. "To si myslím, že měl být jasný gól. Chtěl jsme to vyřešit obstřelem a blbě jsem to trefil," litoval Ševčík.

Derby se podle něj hrálo ostře, ale férově. "Nikdo nechce vypustit žádný souboj. Nemyslím si, že by tam byl nějaký zákrok na červenou. Derby je takové specifické a nehledí se na tabulku, ať je někdo desátý nebo první, jako teď my," bral nakonec remízu.

Podle něj si všichni užili atmosféru vyprodaného stadionu v Edenu před téměř 20 tisíci diváky. "Už když jsme vstoupili na hřiště na rozcvičku, tak byla kulisa fantastická. Je to specifický zápas," podotkl Ševčík.

Před koncem prvního poločasu sudí Pavel Franěk zastavil hru kvůli dýmu po použití zakázané pyrotechniky na slávistické Tribuně sever. "Vnímal jsme to tak, že to bylo úplně zbytečně zastavené, protože my na hřišti jsme viděli docela dobře. Jsme v nějakém tempu a pak zbytečně stojíme. Nemyslím si, že to bylo něco hrozného, že by se nemohlo hrát," dodal Ševčík.