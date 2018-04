VIDEO: Tři body moc important. Sparťan Vatajelu to zkusil česky

Nejprve to vypadalo jako další příspěvek do dlouhé řady letenských výstřelů vedle. Bogdan Vatajelu přišel do Sparty z Rumunska loni v zimě za částku kolem třiceti milionů korun. Starty ale zpočátku sbíral jen v juniorské lize, mluvilo se o tom, že Pražané přivedli za pořádný balík peněz obránce, o kterém ale brzy zjistili, že vlastně neumí příliš bránit. Vatajelu však na rozdíl od jiných zahraničních hráčů zabojoval o svou šanci, a ta přišla. Byť trochu jiným způsobem, než asi původně čekal. Čtyřiadvacetiletý Rumun se ve specifických českých podmínkách postupně dokázal aklimatizovat, což dokázal i v pozápasovém rozhovoru po sobotním utkání s Duklou.



Vysedávání na střídačce A-týmu, osm odehraných zápasů ve zbytečné juniorské lize - takový byl neslavný začátek Vatajeluova působení v České republice. Ze Sparty o něm šly hlasy, že se musí výrazně zlepšit, pokud má být pro klub přínosem. Až trenér Petr Rada jej loni v dubnu vytáhl jako žolíka pro ligový šlágr s Plzní. Pražané vyhráli 2:0, Vatajelu nastoupil v základní sestavě na levém křídle, a když pár minut před koncem střídal, zaplněná Letná mu tleskala vestoje.



V nechtěném bekovi Sparta najednou objevila potřebného krajního záložníka, jehož levá noha umí spoluhráče v gólových šancích hledat velmi obstojně. Do konce sezony pak už mezi jedenáctkou vyvolených nechyběl ani jednou. Kouče Radu ale v létě nahradil Ital Stramaccioni, který se zasadil o značné rozšíření hráčského kádru. Vatajeluovi přibyla přímá konkurence hlavně v podobě Ben-Chaima a Biabianyho.



Maličký levonohý hráč se navíc hned v úvodním soutěžním zápase nového ročníku v Bělehradě zranil, což mu situaci do budoucna zrovna neusnadnilo. Na další šanci si pak musel počkat, nakonec ale během podzimu stihnul nahrát na čtyři ligové góly. Další asistenci pak přidal i v jarním zápase s Brnem, na levém kraji zálohy však v základu obecně dostával přednost neproduktivní Ben-Chaim. Až o víkendu proti Dukle se před Vatajeluem objevila další šance.



Paradoxně se však vrátil na pozici obránce, na níž má ve hře dozadu pořád výrazné rezervy. Soupeř z Julisky však sparťanskou defenzivu obecně příliš neprověřil a letenští po pěti remízách za sebou konečně vyhráli. Vatajelu pak triumf 3:0 okomentoval v rozhovoru na klubovém Youtube kanále, kde ukázal, že za patnáct měsíců života v Praze udělal výrazný pokrok i v češtině.

"Dneska byly tři body moc important pro nás," zkombinoval Vatajelu vtipně češtinu s angličtinou. Výraz důležitý v jeho českém slovníku totiž zřejmě ještě schází. "Dobrý výkon pro naši stranu, musíme takhle pokračovat do Plzně," vyhlížel pak nadcházející ligové kolo, v němž se Sparta utká s tradičním rivalem posledních let. Po pár otázkách ve svých odpovědích raději kompletně přešel do angličtiny, přesto ale mluví česky lépe než mnozí hráči, kteří v tuzemské lize působí mnohem delší dobu.

I to ukazuje, jak moc je vděčný za příležitost, kterou ve Spartě dostal. Rumunovy přesné centry si brzy oblíbili také letenští fanoušci, stadionem už několikrát hlasitě znělo jeho jméno. A zmíněných třicet milionů v tomto případě zřejmě nakonec bylo smysluplnou investicí.