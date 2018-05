VIDEO: Zářez v "pralese". Sudí odpískal vtipnou penaltu

Postaral se o velký poprask. Fotbalový sudí Jan Mach předvedl v utkání mezi Novou Včelnicí a Dražicemi neuvěřitelnou komedii, když chybným rozhodnutím ovlivnil vývoj celého duelu. Na začátku šestatřicáté minuty první půle totiž odpískal penaltu ve prospěch hostů, přestože v pokutovém území nedošlo k žádnému nedovolenému zákroku. Pomyslnou třešničkou na dortu byla reakce člena vítězného mančaftu, který verdikt hlavního rozhodčího podpořil.

Že nemají utkání nižších fotbalových lig náboj a dostatečnou pozornost? To už dávno neplatí. Fanoušky naposledy zaujal jihočeský duel krajského přeboru mezi týmy TJ Nová Včelnice a TJ Dražice, jenž obletěl sociální sítě.

Důvod? Komický výkon hlavního rozhodčího. Jan Mach, který dostal šanci tento zápas pískat, předvedl neuvěřitelnou estrádu a výrazně se podepsal pod celkový výsledek napínavého střetnutí.

Při ofenzivní akci hostů ze šestatřicáté minuty totiž po "neviditelném" zákroku včelnického obránce odpískal jednu z nejkomičtějších penalt v historii české kopané, načež se na něj sesypali téměř všichni domácí hráči. Zmíněnou situaci, jež byla zaznamenána na video, poté umístil poškozený klub na sociální síť Facebook. Šílený moment zhlédlo už více než deset tisíc uživatelů.

"´Rozhodčí´ Jan Mach si vzal utkání TJ Nová Včelnice - TJ Dražice do vlastních rukou a takový je výsledek. Tři neodpískané fauly na Standu Pacholíka a vrcholem všeho penalta, kterou svět neviděl... To je jen zlomek toho, co se v sobotu ve Včelnici dělo," stojí v příspěvku.

Machův verdikt vzbudil vlnu nevole také u fanoušků, kteří jej začali urážet v komentářích. "Takovýhle hňup zkurv* celému týmu náladu o něco bojovat. Držím vám palce do dalších kol," napsal jeden ze stoupenců. "To si děláš srandu, ne? Žádná penalta," doplnil ho další.

Zcela opačná nálada panuje u vítězného týmu. Lubomír Kolář, vedoucí mužstva Dražic, dokonce výkon sudího ocenil. "Mladší z bratrů Stuchlíků byl i u dalšího rozhodujícího momentu ve 37. minutě, kdy kličkoval ve vápně domácích, když jej Šlapanský fauloval a rozhodčí neváhal písknout penaltu. Domácí tento moment hodně vytočil, trenér Vajda byl za urážlivá slova dokonce vykázán ze střídačky, ale faul byl jednoznačný a rozhodčí to viděl jasně," uvedl pro web fotbalunas.cz.

Zda byl pokutový kop odpískán za účelem znevýhodnit domácí klub, zatím není jasné. Mach však bude muset své počínání pravděpodobně vysvětlovat u fotbalové komise.