Výhra je vzpruha. Naději pořád máme, hlásí obránce Procházka

Konečně se zadařilo. Baník na domácí půdě vyzval Jihlavu a poprvé na jaře oslavil vítězství. K tříbodovému zisku pomohl jednou brankou také obránce Václav Procházka, jenž v 80. minutě pečetil skóre na 3:1. Podle úspěšného střelce Ostravě triumf pomůže hlavně po psychické stránce. "Výsledkově se to nevyvíjelo jednoduše, ale ukázali jsme sílu. Je to pro nás obrovská vzpruha do dalších zápasů," uvažoval.

Ostravskému Baníku už hodně teče do bot, a tak pro něj byl domácí duel s Jihlavou hodně zásadní. Svěřenci trenéra Páníka si vzali důležitost utkání k srdci a po půlhodině hry přiklonili skóre na svou stranu, když se prosadil zkušený harcovník Milan Baroš.

"V předchozích zápasech jsme sice byli jakž takž aktivní, ale neměli jsme sílu ve vápně a nevytvářeli si takový tlak, abychom z něj dávali góly. Tentokrát jsme do toho šli, hráli na dva útočníky a při každém centru bylo ve vápně víc lidí."

"Z jednoho odraženého míče to tam Milan Baroš z otočky dal a šli jsme do vedení. To pro nás byla obrovská psychická vzpruha, p rotože jsme za celé jaro zatím v každém zápase prohrávali,," popisoval okamžiky prvního poločasu Procházka pro klubový web.

Krátce po přestávce však Jihlava srovnala gólový účet a začínalo se od začátku. Baník však tentokrát ukázal velkou bojovnost a dvěma brankami v závěru zápasu definitivně rozhodl o svém vítězství.

"Ve druhém poločase jsme dostali gól ze standardky. V tu chvíl jsme byli asi všichni zpátky a cítili se jako v každém předchozím domácím zápase. Ale ukázali jsme sílu a tentokrát to otočili. Myslím si, že jsme si vítězství zasloužili," uvažoval zkušený obránce.

Zároveň přiznal, že kýžena výhra hodně pomůže do dalších bojů. "Pro nás to musí být do dalších zápasů obrovská vzpruha, protože když se nám něco nepovedlo, dokázali jsme na to zareagovat a výsledek otočit na svou stranu. Výsledkově to pro nás byl nejlepší zápas, i když se skóre rozhodně nevyvíjelo jednoduše," doplnil.

S šancemi na udržení v nejvyšší fotbalové soutěži to rozhodně nevidí bledě. Tým však musí makat. "Už nemáme na co čekat. Řekli jsme si, že naděje je pořád. Jen bylo potřeba to už ukázat i výsledkem. Potřebovali jsme stoprocentně vyhrát, povedlo se to, ale je to jen první krok," uzavřel.