Weber: Je naší povinností vrátit lidem fotbal do televize

Mladoboleslavský trenér Jozef Weber se už nemůže dočkat, až se po koronavirové přestávce znovu rozběhne sezona první ligy. Považuje za povinnost, aby se fotbal v současné složité době vrátil aspoň na televizní obrazovky a dělal lidem radost.

"Těším se. To, že to bude bez diváků, je smutné. Na druhou stranu mám spoustu známých, kteří mi volají a těší se se mnou. Myslím, že spousta lidí prosedí první víkend u televize, pokud se to opravdu rozjede," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Weber.

"Je potřeba samozřejmě v těch omezených podmínkách dělat lidem radost. Stejně jako vysílají divadla online a zpěváci, tak je naší povinností vrátit fotbal zatím aspoň na televizní obrazovky. Navíc je to zábava," dodal devětačtyřicetiletý kouč pátého celku ligové tabulky.

Profesionální fotbalisté se 20. dubna vrátili ve skupinách do tréninku a přerušená liga by se měla znovu rozběhnout 25. května. Podle Webera je dostatek času na přípravu.

"Teď není prostor koukat na nějaký čas. Je třeba napnout síly nás všech, co dělají kolem fotbalu, a dělat vše pro to, aby nás diváci viděli aspoň v televizi. A nějaké výmluvy, jestli tři týdny stačí, dva, čtyři, to neberu. Za mě bude dost času," uvedl Weber.

"Jediné, na co je potřeba dbát, je regenerace. Co mám trochu obavy, je zdraví hráčů. Nic jiného scházet nebude. Bude to jak na začátku přípravy, utkání možná někdy bude mít malinko horší kvalitu, někdo možná nebude mít až takovou formu. Ale po tom všem, co nás tady potkalo, to není důležité. Důležité je, aby hráči byli na hřišti. Nikde jinde než na hřišti se do formy nedostanou," dodal Weber.

Jeho svěřenci stejně jako ostatní profesionální hráči v tomto týdnu už mohli v přípravě dělat soubojová a kontaktní cvičení a počet osob v tréninku vzrostl z osmi na deset.

"Pořád se to zlepšuje, je potřeba využít maximum, co nám povoluje vláda. Tréninky nebyly tak intenzivní jako v prvním týdnu, byly spíš dovednostní. První týden jsme zkrátili někdy v pátek a v sobotu měli hráči individuální program doma. Teď naopak uděláme klasický týden do soboty. Pořád v těch hrách musíme být pět na pět nebo čtyři na čtyři s gólmany. Co se týče zátěže, už se to budeme snažit co nejvíc přiblížit ligovým týdnům," uvedl Weber.